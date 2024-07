La família d'Aurora Picornell ratifica la denúncia contra l'ultra Le Senne: “El seu gest ens va causar dolor i indignació”

Els descendents d'Aurora Picornell i d'Antònia i Maria Pascual, activistes republicanes afusellades pel franquisme la nit de reis del 1937, han ratificat aquest dijous la seva denúncia contra el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), per un presumpte delicte d'odi per haver-hi arrencat i esquinçat una fotografia de les tres dones en ple debat de la derogació de la llei balear de memòria democràtica. “Tots els gestos tenen un significat. I el gest que vam veure el 18 de juny per part del president del Parlament ens va produir dolor, tristesa i indignació”, ha manifestat Carlos Fernández, nebot nét d'una de les represaliades, acompanyat d'una altra familiar de les més conegudes com a 'roges del Molinar'.

Acompanyats pel seu advocat, tots dos han acudit al Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma per ratificar la seva denúncia contra els fets protagonitzats per Le Senne, que van motivar una onada de reaccions dins i fora de les illes així com nombroses peticions de dimissió contra el polèmic parlamentari d'extrema dreta. En sortir de dependències judicials, i interpel·lat pels mitjans sobre si hauria desitjat rebre més suport per part de les administracions públiques de Balears, Fernández s'ha limitat a respondre que tant els familiars de Picornell com ell el que volien fer és “això d'ara: posar una denúncia”.

El familiar ha argumentat que la denúncia se sustenta, principalment, en els “sentiments de dolor i humiliació” provocats pel gest Le Senne, que, ha afegit, “va ser desagradable com a mínim”.

Els fets van succeir durant el ple celebrat el passat 18 de juny mentre es debatia la supressió de la Llei balear de memòria democràtica, l'eliminació de la qual es troba en aquests moments en l'aire després de la ruptura, la setmana passada, dels acords de governabilitat pel PP i extrema dreta a les Comunitats legislades per tots dos, entre elles Balears. En aquest mateix moment, Le Senne va expulsar les representants socialistes de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido i Pilar Costa, en negar-se a retirar el retrat de la 'Pasionaria' de Mallorca “com a acte de justícia i com a acte de reparació de dones assassinades per botxins falangistes”.

Un mes després, Le Senne, que fins ara s'ha mantingut atrinxerat en el càrrec amb l'anuència del PP, va activar aquest dimecres el compte enrere per al seu cessament al capdavant de la Cambra autonòmica en convocar el 7 d'agost vinent la Diputació Permanent, que haurà de votar si s'habilita un dia per a la celebració d'un ple extraordinari per debatre la moció de remoció registrada conjuntament pels grups parlamentaris de l'oposició (PSIB-PSOE, Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca ), en què exigeixen la dimissió de Le Senne “per negligència notòria i greu” en l'exercici de les seves funcions. Els grups d'esquerres consideren que el parlamentari ultra ha convocat la Diputació “forçat” per la direcció nacional del partit d'extrema dreta i no pas per pròpia “dignitat” ni per “decència democràtica”.

Per la seva banda, el PP va eludir aclarir si recolzarà o no la remoció, atès que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, podria “canviar d'opinió” després de la ruptura dels pactes PP-Vox. “Esperem asseure'ns amb Vox per analitzar la situació”, ha manifestat el portaveu parlamentari popular, Sebastià Sagreras. En ser preguntat sobre una possible reconciliació amb Vox, el conservador es va limitar a respondre que no descarten que “les circumstàncies canviïn” i va advertir, en tot cas, que “qui no marcarà les decisions” del PP serà el PSOE, “primer interessat en que les coses vagin malament”.