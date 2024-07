Armengol veu la sortida de Marta Vidal com la “primera crisi” del Govern

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha qualificat la sortida de la consellera d'Habitatge Marta Vidal, com la “primera crisi” de l'Executiu i ha lamentat que fins ara aquesta legislatura hagi tingut “una política d'habitatge completament inexistent”.

Així s'ha pronunciat aquest dijous al Parlament balear a l'inici de la reunió de treball del grup parlamentari socialista, on ha fet balanç del primer any de legislatura de la presidenta, Marga Prohens, titllant-lo de “caos” i en què ha assegurat que hi ha hagut “polítiques retrogades” en matèria lingüística, de memòria democràtica i qüestions socials.

Per la seva banda, Vidal ha reconegut que “òbviament” li hagués agradat deixar llistes la llei d'habitatge i la d'urbanisme abans de presentar la dimissió. “No ha estat possible. En un any no hem pogut fer més”, ha assenyalat. “Queda molt per fer, però crec que en un any s'han impulsat de manera molt positiva les línies mestres de la Conselleria”, ha destacat Vidal, reconeixent que li hagués agradat “deixar més avançat” el programa de lloguer segur. “Deixo el càrrec amb orgull i satisfacció de la feina feta”, ha afegit.

Vidal ha anunciat aquest dijous en una roda de premsa que presentava la seva dimissió per “motius familiars”. El substitut al càrrec serà el diputat del PP José Luis Mateo, que prendrà possessió del càrrec aquest divendres a les 09.30 hores. Segons ha explicat el vicepresident i portaveu del Govern, Toni Costa, el relleu de la consellera estava acordat i s'ha formalitzat ara per “aprofitar l'estiu per fer una transició tranquil·la”.