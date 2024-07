El Govern nega contactes amb Vox i li demana que “expliqui les conseqüències” de la ruptura del pacte

El portaveu del Govern, Toni Costa, ha assegurat que “ningú” de Vox s'ha posat en contacte amb l'executiu o amb el PP i ha demanat al grup ultradretà que “expliqui a la ciutadania quines seran les conseqüències de la ruptura del pacte” a Balears.

Costa ha insistit que Vox ha decidit trencar unilateralment el pacte i que, en conseqüència, el compromís que assumeix el Govern és el programa de govern del PP. En aquesta línia, ha dit que a partir d´ara el Govern negociarà les mesures que vulgui impulsar amb tots els grups parlamentaris.

Des de Vox, anteriorment havien assegurat que “tothom s'entén parlant” i, per això, segons la diputada Manuela Cañellas, tenien “les portes obertes” a parlar amb el PP, tot i que va remarcar que no li constava una possible reconducció de l'acord a les Balears i que “els pactes, de moment”, estaven “suspesos”.

“De moment ha estat pública una decisió del nostre president, Santiago Abascal, i estem així. Ara no hi ha pacte perquè Feijóo ha trencat els acords amb totes les CCAA; estem en aquest punt i veurem demà en quin estem”, va apuntar la diputada.