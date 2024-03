'El Charly' es desvincula davant el jutge de qualsevol activitat de narcotràfic

El president de la Federació d'Associacions Gitanes de Balears (Fagib), Carlos Cortés 'El Charly', s'ha desvinculat aquest dilluns davant del jutge d'instrucció de qualsevol vincle amb el narcotràfic en una declaració per videoconferència des de la presó.

Segons han informat fonts properes al cas, Cortés ha respost totes les preguntes que se li han formulat durant prop de mitja hora, per justificar les converses, contactes i moviments que per a la Guàrdia Civil serien indiciaris de l'activitat de trànsit de drogues.

La investigació ressenya diferents punxades telefòniques en què Cortés, segons la Guàrdia Civil, utilitzaria un llenguatge convingut, parlant de palets de “taronges”, “plàtans”, “oli” i “arròs” per suposadament referir-se a les substàncies estupefaents en les trucades amb altres dels implicats. L'ús de codis és una pràctica habitual a les xarxes de narcotràfic.

Al Jutjat, 'El Charly' ha sostingut que aquelles converses es referien realment a lliuraments d'aliments per a famílies dins de la seva activitat com a president de la federació.

De la mateixa manera ha emmarcat les seves converses amb membres de l'Ajuntament de Palma per la seva tasca al capdavant de la federació, i en particular amb incidències derivades del desmantellament del poblat de Son Banya on va estar treballant el consistori. Segons Cortés, era freqüent que els afectats li demanessin que intermediés amb l'Ajuntament.

Cortés també ha explicat els seus contactes amb empresaris --la Guàrdia Civil els relaciona amb presumptes moviments de blanqueig de capitals o inversions per a compra de droga-- com a part d'activitats completament lícites. Cal assenyalar que la part de la investigació sobre el suposat blanqueig de diners de la droga continua sota secret.

El cunyat del 'Charly' també ha defensat la seva innocència. Aquest parent ha estat assenyalat per la Guàrdia Civil per presumptament traficar amb droga utilitzant com a magatzem un pis a Son Gotleu cedit per l'Ibavi a una associació gitana. Dels seguiments practicats, la Guàrdia Civil crida l'atenció, entre altres indicis, sobre la visita “inusual i freqüent” al cementiri del Bon Sosec de Marratxí. L'investigat ha justificat aquestes visites en què portava flors a la tomba d'un familiar mort.

En total compareixien aquest dilluns una dotzena d'investigats que es troben a la presó provisional.

Operació 'Jaque Mate'

Cal recordar que l'equip antidroga de la Guàrdia Civil situa el president de la federació gitana com a peça clau en un suposat entramat de tràfic de drogues a gran escala, “per les relacions directes amb els històrics caps del narcotràfic”.

Els agents ho assenyalen com a presumpte proveïdor d'“històrics clans” com el de 'La Carmen' al polígon de Llevant, 'El Pablo' a La Soledad, 'L'Ove' a Son Banya i d'altres a El Molinar i Són Gotleu. La importació de la substància des de Colòmbia es recolzaria en entramats criminals internacionals amb connexions des de València.

Amb l'operació 'Jaque Mate' la Guàrdia Civil donava per desarticulada una de les organitzacions d'introducció de cocaïna més grans a Espanya, amb més d'una tona de cocaïna intervinguda i 64 persones detingudes a diversos punts d'Espanya, la major part a Balears.

La investigació ha comptat amb diverses fases, de les quals l'actuació del 13 de març a Mallorca va ser la tercera, culminant més d'un any i mig d'investigacions en col·laboració amb organismes internacionals com la DEA nord-americana i les policies de Portugal, Brasil i Colòmbia.

A la primera fase de l'operació van ser arrestades nou persones, incloent-hi el responsable del càrtel colombià a Espanya. La detenció es va produir mentre extreia 1,3 tones de cocaïna camuflades dins de blocs de granit brasiler, a la localitat murciana de Cehegín. La segona fase va incloure 23 registres amb 16 detencions a València, Palma i Toledo.

Dins de l'operació la Guàrdia Civil irrompia dimecres en un xalet de luxe d''El Pablo', sota el qual van trobar una xarxa de túnels subterranis a mig excavar per connectar amb diferents vivendes com a presumible via d'escapament.