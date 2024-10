El cineasta Nicolas Philibert inaugura la sisena edició de MajorDocs

La sisena edició de MajorDocs, festival de cinema documental de Mallorca, ja ha començat a rodar oficialment. Eren passades les vuit i mitja del vespre quan començava la gala inaugural que ha comptat amb la projecció del curtmetratge Tótem de Macià Florit acompanyat d’una intervenció sonora feta específicament per a l’ocasió: Marès, una proposta del duet Toledo_Malondra, els encarregats de traslladar la poètica de les imatges de Florit als sons de la pedra i la veu humana.

Poc abans era el cineasta francès Nicolas Philibert l’encarregat d’encetar la programació de MajorDocs amb la projecció del seu treball Sur l’Adamant, pel·lícula que s’endinsa en una estructura flotant sobre el riu Sena, a París, que acull un centre de dia per a persones amb trastorns mentals. Per aquest documental, Philibert va rebre l’Ós d’Or a al Festival de Cinema de Berlín. “La majoria de festivals de cinema pateixen una malaltia infantil”, ha assegurat Philibert, “i és que tots tenen tendència a voler créixer: ser més grans, fer més coses, multiplicar les seccions… Aquest, per sort, no”. El cineasta francès ha assegurat que va decidir acceptar la invitació de MajorDocs després de llegir el manifest del festival i ha lamentat no poder passar més d’un dia i mig a Palma, ciutat que visita per primera vegada.

De la presentació n’han pres part Llorenç Perelló, director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, qui ha volgut destacar que MajorDocs és ja un festival “consolidat” que aposta pel talent local; Jose Maria Bautista, director-gerent de la Fundació Mallorca Turisme, qui ha remarcat la connexió entre l’esperit del festival i el caràcter mallorquí, i Javier Bonet, tinent de batle de Turisme, Innovació, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal de l’Ajuntament de Palma, qui ha volgut subratllar que MajorDocs s’ha fet seus dos trets característics de Ciutat: la interculturalitat i la proximitat. A més, també han assistit a la inauguració Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura del Govern de les Illes Balears, Guillem Ginard, director insular de cultura del Consell de Mallorca, Pedro Barbadillo, director de la Mallorca Film Comission i Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Arts Visuals de l’Ajuntament de Palma. El director del festival, Miguel Eek, ha volgut reivindicar el paper actiu dels espectadors en relació a les cintes que conformen la secció oficial i n’ha destacat la seva “gran humanitat”. La gala ha estat conduïda per la periodista Marisa Candia.

Una vegada inaugurat, la programació del festival s’engegarà aquest dimecres 1 d’octubre amb les sessions professionals que tendran lloc a l’Estudi General Lul·lià i que inclouen en la seva primera jornada una classe magistral a càrrec del mateix Nicolas Philibert, una sessió titulada “Improvisar s’ha convertit en una necessitat ètica per a mi”. A continuació s’oferirà la primera Doc Session, una taula rodona entre diferents cineastes participants a la secció oficial que conversaran sobre “L’ètica del dolor”.

A partir de les 16:30h s’iniciaran les projeccions a CineCiutat, que enguany inclouen per primera vegada una secció de curtmetratges balears. A continuació començaran les projeccions de les vuit pel·lícules que conformen enguany la secció oficial: Ôte-toi de mon soleil, dirigida per Messaline Raverdy; Bye bye Tiberias, de la cineasta Lina Soualem; La hojarasca, de Macu Machín; Kix, dirigida per David Mikulán i Bálint Révesz; Malqueridas, dirigida per Tana Gilbert; La laguna del soldado, de Pablo Álvarez-Mesa; Objeto de estudio, del director Raúl Alaejos, i Salvaxe, salvaxe, d’Emilio Fonseca. Tota la informació sobre les pel·lícules i la programació es pot trobar a la pàgina web de MajorDocs.

MajorDocs

MajorDocs és el primer festival internacional de cinema documental de Mallorca, un espai per a descobrir i gaudir d’altres realitats i mirades a través d’una selecció de documentals escollida a consciència, amb espais dedicats a la creació i als creadors com MajorDocs PRO i MajorDocs EDUCA, un programa que ofereix propostes i metodologies per a promoure el descobriment actiu per part de l’alumnat del cinema com a art, cultura i creació però també com a espai, reflexió i diàleg.

Amb tot, el festival MajorDocs aconsegueix contribuir en la reivindicació de l’illa com un espai directament connectat amb el sector cinematogràfic, no només com a plató o punt de partida de projectes sinó també com a lloc on debatre i reflexionar sobre les pel·lícules. Entre els convidats d’enguany, a més del cineasta Nicolas Philibert, s’hi troben el fotògraf Mauro Herce (premi Goya per la direcció de fotografia de la pel·lícula O que arde) i la pensadora Marta Azparren.

MajorDocs és un projecte de Mosaic i El Obrador i compta amb el suport de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis Baleàrics, l’Ajuntament de Palma, la Universitat de les Illes Balears, l’ICAA i Acción Cultural Española (AC/E), a més del patrocini de la Fundació Mallorca Turisme i la col·laboració de l’Hotel Saratoga.