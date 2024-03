Els professors d'Eivissa i Formentera demanen ajudes per cobrir places i pal·liar el problema de l'habitatge

La reunió de la Segona Mesa Tècnica d'Insularitat convocada per la Conselleria d'Educació balear aquesta setmana no convenç íntegrament els representants sindicals de les Pitiüses, ja que no tracta el problema fonamental que deriva en la manca de professorat: la manca d'habitatge assequible a Eivissa i Formentera. Així ho expliquen des de CCOO, tot i que puntualitzen que la reunió és positiva, ja que s'estan negociant solucions entre totes les parts implicades. “En general, veiem amb bons ulls les negociacions perquè s'ha debatut i estan en la línia de l'acord marc vigent”, comenten.

El seu representant a Eivissa i Formentera, Mario Devis, assegura a elDiario.es que sota el punt de vista del sindicat s'han barrejat dues coses: el tema de la insularitat i el de les places de difícil cobertura. “D'una banda calia tractar el tema de la insularitat, que és un assumpte que correspon al Govern central, però la Conselleria ha aprofitat per tractar la problemàtica de places de difícil cobertura”, puntualitza. La Conselleria d'Educació i Universitats té previst convocar la propera Mesa Tècnica d'Insularitat durant el mes de maig a Eivissa per tancar el full de ruta que s'ha establert aquesta setmana a Menorca.

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, va ser qui va presidir la trobada, que va tenir lloc a la seu de la Direcció Territorial d'Educació de Menorca. Vera va estar acompanyat del director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso, de la directora territorial d'Educació a Menorca, Alexandra Marquès, a més dels representants sindicals de STEI, ANPE, UOB, UGT i CCOO. La Conselleria va proposar catalogar les places de difícil cobertura i molt difícil cobertura. Es començarà per saber quantes places de molt difícil cobertura existeixen perquè estiguin operatives el proper període lectiu 2024/2025. La màxima institució educativa de Balears ha assegurat després de la trobada que aquestes es cobriran abans de l'1 de setembre que ve i es finançaran amb el romanent pressupostari de què disposa el departament, tal com apareix a la informació aportada per l'entitat sindical.

Pujada de sous en dos anys consecutius

La proposta econòmica per cobrir les places de cobertura molt difícil estableix una pujada dels sous del professorat en dos trams per facilitar-ne la implementació. A Eivissa i Formentera el complement pujaria a 200 euros per al curs 2024/2025 i 400 euros per al següent període lectiu. Pel que fa a Menorca, l'aportació extra seria de 100 euros el curs vinent i 200 euros més en el període 2024/2025. “L'objectiu de la Conselleria és cobrir totes les places docents des de l'inici de curs”, asseguren des d'aquest departament.

No obstant, tal com posen de manifest des de CCOO, fins a l'aprovació dels propers pressupostos no hi haurà fons per a les places de difícil cobertura, molt més nombroses. “Cal recordar que els pressupostos en aquests moments estan bloquejats per la situació política”, expliquen. Així mateix, cada plaça que es consideri de cobertura molt difícil “ha de passar pel Consell de Govern”, adverteixen, operativa que farà molt més complicada la qualificació d'aquestes places.

Segons la Conselleria, “les places catalogades com de cobertura molt difícil són aquelles de les especialitats en què el nombre d'aspirants disponibles a la borsa d'interins per cadascuna de les places és inferior a 5 candidats o que, una vegada convocats els procediments d'adjudicació per a aspirants funcionaris interins, es cobreixin almenys després de 15 dies de ser convocades. Es consideren places de difícil cobertura totes les places orgàniques i habilitades que calen per desenvolupar la tasca docent d'un curs escolar”, concreten.

No obstant, per a la Junta de Personal Docent no universitari d'Eivissa i Formentera, formada pels representants sindicals dels centres de les Pitiüses i creada el 2023 per reivindicar els drets del professorat, totes les places docents d'aquestes illes han de ser considerades de cobertura difícil o molt difícil, tal com sol·licitaven en nota de premsa emesa per l'entitat abans de la reunió de la Mesa.

Els ajuts per habitatge per a tot el professorat

Per als sindicats, i per a CCOO en particular, l'inexistent parc d'habitatges assequible és el problema fonamental que deriva de la manca de professorat a les Illes. “És el primer que cal abordar”, incideixen, si es parla de places de difícil cobertura i de cobertura molt difícil, com ho són les vacants als centres educatius de les Pitiüses, que són les illes de l'arxipèlag on la problemàtica és més sagnant. “És un problema d'habitatge agreujat per la insularitat”, remarquen.

En concret, a Eivissa s'està negociant l'elaboració d'un conveni amb empreses d'hostaleria per facilitar al professorat l'accés a l'habitatge, qüestió que veuen amb bons ulls des de CCOO. Fonts de la Conselleria d'Educació expliquen a elDiario.es que es treballarà amb apartaments i hotels turístics per posar a disposició del professorat més habitatge, qüestió que apareixerà reflectida en una esmena a la Llei d'Habitatge que tramita el Parlament balear, que també inclourà les treballadores de la Sanitat Pública. Es preveu que la nova llei estigui aprovada després de la Setmana Santa, segons ha anunciat el Govern.

“Es facultarà les conselleries de Salut i d'Educació i Universitats a signar convenis amb les empreses turístiques per posar habitatges a disposició del personal sanitari i docent”, expliquen a la nota de premsa que resumia les conclusions de la reunió a Menorca. En aquest sentit, les mateixes fonts asseguren que s'habilitaran 400 euros per a ajuts al lloguer, però cal tenir en compte que la temporada comença a les Pitiüses al maig i finalitza a l'octubre i els cursos escolars comencen al setembre i finalitzen al juny, amb la dificultat que això suposarà per trobar habitatges d'ús turístic per als primers i últims mesos de temporada que coincideixen amb l'activitat escolar.

D'altra banda, fonts de CCOO puntualitzen que aquests ajuts han d'anar dirigits no només a les noves places que tinguin aquestes dues denominacions, sinó a totes les que es trobin a zones de difícil o molt difícil cobertura com són les Pitiüses. “El problema no només el pateixen els que vénen nous, sinó els que ja estem treballant i vivim en aquestes àrees. Nosaltres també paguem els nostres lloguers o les nostres hipoteques”, expliquen des de CCOO. “Malgrat que les mesures econòmiques són benvingudes, provoquen greuges comparatius entre el col·lectiu docent”, adverteixen. En la mateixa línia s'expressa la Junta de Personal Docent de les Pitiüses, que sol·licita, a més, que aquests ajuts suposin “un incentiu en la puntuació dels diferents processos”.