Esporles estudia la retirada de títols honorífics a Mateu Tugores “per col·laborar amb la repressió franquista”

L'Ajuntament d'Esporles ha aprovat iniciar un expedient i presentarà un procediment per estudiar l'anul·lació o revocació dels títols de Fill Il·lustre i Fill Adoptiu a Mateu Tugores “per col·laborar amb la repressió franquista”.

En nota de premsa, el Consistori ha traslladat aquest divendres que la moció va ser aprovada al ple municipal i va estar defensada per la regidora de PAS-MÉS per Esporles, Maria Roig Comas. El partit assenyala al comunicat que hi ha diferents fonts orals al municipi i diverses publicacions que recullen la participació de Tugores de manera directa o indirecta durant la Guerra Civil, entre 1936 i 1939, així com en la posterior repressió franquista.

En detall, asseguren que s'ha acusat Tugores d'assenyalar persones perquè fossin detingudes, algunes de les quals van ser afusellades; de participar en les represàlies i, també, de cometre actuacions i declaracions “cruels” que, segons mantenen des de PAS-MÉS, “són desmereixedores de qualsevol consideració pública favorable”.

Cal recordar que Mateu Tugores i Maimó va néixer a Felanitx el 1870 i va ser capellà i rector d'Esporles entre els anys 1899 i 1953. El nomenament com a Fill Adoptiu i Fill Il·lustre del poble es va produir els anys 1924 i 1 dictadures de Primo de Rivera i Francisco Franco.