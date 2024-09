Un exconseller del PP, a judici per manipular el concurs d'un port esportiu de Mallorca per beneficiar un amic

L'exconseller balear de Turisme Carlos Delgado (PP) serà jutjat a partir del 25 de novembre vinent per les presumptes irregularitats comeses al concurs de privatització d'un port esportiu de Mallorca del qual va resultar beneficiària l'empresa Port Olímpic Calanova, vinculada a un exsoci i amic personal de l'acusat.

La vista prèvia pel més conegut com a 'cas Calanova' s'ha saldat aquest dijous sense acord a l'Audiència Provincial de Balears, per la qual cosa tant Delgado com quatre processats més hauran de seure finalment a la banqueta: Carlos Gelabert, exsoci del exdirigent popular; Francisco López Hinojosa, propietari amb aquest de la societat suposadament afavorida, l'exsecretari general de la Conselleria de Turisme Joaquín Legaza i l'empresari Felipe Elvira.

En concret, la Fiscalia sol·licita per a l'exconseller un any i nou mesos de presó per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències, així com el pagament d'una multa d'1,1 milions d'euros. Per la seva banda, l'Advocacia balear eleva la petició a dos anys de presó pels mateixos il·lícits.

L'adjudicació va tenir lloc el setembre de 2013, quan Delgado era conseller de Turisme sota el mandat de José Ramón Bauzá, a més de president de Ports de les Illes Balears (Ports IB). Els fets van transcendir després que un empresari es querellés contra l'exdirigent popular i altres empreses concursants denunciessin irregularitats en el procés, com el fet que la mesa havia admès un nou estudi de la guanyadora quan ja no era possible presentar més documentació. Així mateix, sostenien que la baixa de preus realitzada per Port Olímpic era “temerària”, però Ports IB va rebutjar aquests recursos.

El Ministeri Públic apunta que Delgado va adoptar decisions i va dictar resolucions directament encaminades a afavorir l'adjudicació del concurs a Port Olímpic Calanova, de la qual era administrador el seu amic i soci posterior Gelabert. Com relata el fiscal, l'adjudicació va generar un benefici econòmic desproporcionat als dos socis de la mercantil, que es van enriquir gràcies a la influència de Delgado.

El representant del Ministeri Públic acusa l'exconseller de servir-se tant de la seva ascendència jeràrquica com de la relació i amistat amb el secretari general de la Conselleria i secretari del Consell d'Administració de Ports IB perquè l'adjudicació resultés a favor de Port Olímpic .

La Fiscalia considera, a més, que Delgado va maniobrar per sostreure al Consell d'Administració de Ports IB el control del procediment i eliminar la intervenció necessària del director gerent, encarregat de proposar l'aprovació dels plecs dels nomenaments dels components de la mesa de contractació.

Cal recordar que Delgado va ser vicepresident del PP balear i alcalde del municipi mallorquí de Calvià en substitució de la històrica primera edil d'aquesta localitat, la socialista Margarita Nájera. Sota el seu comandament, i al llarg d'una dècada, els populars van interposar una bateria de querelles contra la seva antecessora al càrrec. Totes van acabar arxivades.