La Fundació Franz Weber exigeix investigar la presència de menors a la correguda de toros celebrada a Palma

La fundació mediambiental Franz Weber ha reclamat aquest dilluns una investigació independent sobre la possible presència de menors d'edat a la correguda de toros celebrada a Palma dijous passat.

Segons ha assenyalat l'entitat en un comunicat, si es confirma, “es tractaria d'una situació molt greu”, ja que l'accés de persones menors de 18 anys a esdeveniments taurins continua prohibit a tot el territori de les Illes. Per això, consideren que “es tractaria d'una clara desobediència al marc normatiu autonòmic”.

El passat 4 de juny, el Parlament balear va aprovar, amb els vots de PP i Vox, modificar la llei de regulació de les corregudes de toros per permetre l'entrada de menors d'edat a les festes taurines. Els d'extrema dreta van vendre aquesta iniciativa com una victòria, tot i que la reforma encara està encara en període d'esmenes. No serà fins al 2 de setembre quan, finalitzada aquesta fase, s'iniciïn els preparatius per a la votació final a la Cambra balear.

Tot i això, els animalistes de Satya Animal denuncien que “han tornat a entrar menors a la plaça, com cada any”, recriminant que els aficionats no han esperat ni tan sols que entri en vigor la modificació de la llei. “Aquest dijous a la cursa van fer els ulls grossos, deixant entrar els menors que van anar amb els seus familiars”, va assenyalar el col·lectiu després de la celebració de la cursa. La sensació d'impunitat, segons ells, va venir motivada “per la proximitat del canvi de llei així com per la difusió d'”informacions falses“. Davant d'això, l'empresa promotora del Coliseu Balear nega rotundament que entressin menors a les seves instal·lacions.

Des de la Fundació Franz Weber recorden que l'entrada de menors a aquest tipus d'esdeveniments està qualificada en la regulació de les curses de braus i de protecció dels animals a Balears com a infracció molt greu, de caràcter individualitzat i amb sancions que poden arribar a 100.000 euros. Per això, els naturalistes insten l'Ajuntament de Palma i el Govern balear a obrir sengles investigacions “independents i objectives” sobre les denúncies públiques formulades per col·lectius i ciutadans individuals, “ja que es tracta d'un assumpte preocupant”.

En aquesta línia, reclamen a l'alcalde, Jaime Martínez (PP), un “respecte escrupolós pels drets de la infància i l'adolescència”, destacant que el govern municipal disposa de competències per realitzar campanyes de sensibilització i per desincentivar que persones menors d'edat accedeixin a aquests esdeveniments a través d'entorns digitals.

A això, recorden, se suma la proposició de llei que actualment tramita el Parlament, que busca “fer retrocedir la comunitat ni més ni menys que 30 anys en matèria de protecció d'aquests grups socials, amb la intenció de la ultradreta d'eliminar qualsevol restricció d´entrada a menors”.

“El PP hauria de rectificar les seves posicions inicials i sumar-se al conjunt de l'oposició, que demana no tornar enrere en un avenç fonamental que fa de les Balears l'única comunitat que compleix amb la recomanació número 25 del Comitè de Drets del Nen de Nacions Unides”, sentencien des de la Fundació.

Inicialment, Vox va aprofitar la tramitació del decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge, aprovat amb els vots de PP i l'extrema dreta a Balears, per intentar que els menors d'edat puguin anar a les corregudes de toros. En una esmena addicional presentada al text impulsat pels conservadors, els de Santiago Abascal pretenien 'colar' una de les seves principals reivindicacions, que no és cap altra que la de possibilitar als més petits la seva entrada als coliseus taurins. Finalment, Vox va registrar una proposició de llei per modificar la Llei 9/2017, del 3 d'agost, de regulació de les corregudes de toros i de protecció dels animals a Balears, que va ser recolzada pel PP.

Es tracta d'una de les múltiples mesures que l'extrema dreta va aconseguir incloure a l'acord de govern aconseguit amb el PP a principis de legislatura com a bescanvi perquè els populars poguessin governar les illes en solitari.