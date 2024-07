El Govern diu compartir la preocupació per la massificació turística i aplaudeix que la manifestació de diumenge fos pacífica

El Govern ha assegurat que comparteix la preocupació sobre la massificació turística, en relació amb la manifestació a Palma aquest diumenge passat, per la qual ha mostrat el seu “màxim respecte” i ha felicitat els organitzadors perquè va ser una marxa “pacífica i respectuosa”.

Així ho ha dit aquest dilluns el portaveu del Govern, Antoni Costa, en una roda de premsa per fer balanç de la reforma fiscal, en què ha estat preguntat per la manifestació convocada per la plataforma 'Menys turisme, més vida' a la qual van assistir més de 20.000 persones.

“Fem una valoració de màxim respecte a una quantitat molt important de ciutadans de Balears que es van manifestar per un fenomen que no ens és desconegut, la massificació turística”, ha assenyalat.

Així, ha assegurat que el Govern “entén” la preocupació social en aquest sentit, apuntant que “efectivament” el creixement en volum dels últims anys ha estat “molt important” i que ha arribat el moment de posar límits i canviar el patró de creixement, ja que és “insostenible”.

Interrogat per si el Govern avançarà alguna mesura per posar límits, el portaveu ha fet referència a la taula per a un pacte social i polític per la sostenibilitat econòmica, social i ambiental i ha considerat que prendre mesures “sense consens” seria “menysprear ” el pacte. “No es tracta que el Govern prengui mesures unilateralment”, ha afegit.

Igualment, ha afirmat que l'objectiu és que hi hagi un gran pacte a les Balears que permeti prendre mesures tan aviat com es pugui“. ”Quan s'adquireixin consensos als grups de treballat s'aniran executant mesures“, ha assegurat, afegint que ”és una qüestió de mesos, no d'anys“.

D'altra banda, preguntat per la participació en la manifestació de l'exconseller de Turisme i actual portaveu socialista al Parlament, Iago Negueruela, Costa ha postil·lat que “fer això es valora per si mateix”. “Potser hi ha algun conseller de Turisme que hagi de fer una petita reflexió respecte a la responsabilitat que té”, ha dit.