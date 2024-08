El jutge imputa el president ultra del Parlament balear per un delicte d'odi per trencar la foto de la republicana Aurora Picornell

El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma ha citat a declarar el proper 27 de setembre, a les 9.30 hores, el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), per un presumpte delicte d'odi arran dels fets que va protagonitzar a l'hemicicle el 18 de juny passat, quan va trencar amb fúria el retrat d'Aurora Picornell i deAntònia i Maria Pascual, activistes republicanes afusellades pel franquisme la nit de reis de 1937, mentre es debatia la derogació de la Llei balear de Memòria Democràtica.

Així ho ha acordat el magistrat després d'admetre a tràmit la querella interposada pel col·lectiu Estimada Aurora, impulsat per l'advocat Sebastià Frau, que va decidir unir desenes de persones indignades pel gest de Le Senne, mogudes principalment per “un sentiment de dolor i pena”.

En una entrevista concedida a elDiario.es, Frau va manifestar que els fets constitueixen un delicte d'odi ja que Le Senne “no només està ofenent i injuriant” les tres dones, sinó també “totes les víctimes de la repressió franquista”.

L'episodi va provocar una onada de reaccions dins i fora de les illes i nombroses peticions de dimissió que fins ara no han trobat resposta: amb l'anuència del PP, el polèmic parlamentari d'extrema dreta roman enrocat a la butaca de la presidència en espera de la celebració presumible d'un ple extraordinari en què es dirimeixi la seva destitució.

Mentrestant, els familiars de les conegudes com a 'vermelles del Molinar' i entitats memorialistes ja han posat els fets en coneixement dels tribunals i un col·lectiu, Estimada Aurora, ha nascut a l'albur del que ha passat al Parlament.

Le Senne haurà de comparèixer el proper dia 27 de setembre, a les 09.30 hores, als Jutjats de Via Alemanya, per respondre, en qualitat d'investigat, a les preguntes del jutge d'Instrucció número 1 de Palma, de la fiscalia i de les Acusacions Popular i Particular, exercides pel col·lectiu 'Estimada Aurora' i per l'Associació de Memòria Democràtica de Mallorca i els familiars d'Aurora Picornell i Antònia Maria Pascual, respectivament.

També, el 27 de setembre, a les 11.30 hores, està citada a declarar davant del mateix jutge, encara que en qualitat de testimoni, la diputada socialista Mercedes Garrido, membre de la Mesa del Parlament, a qui Le Senne va arrencar una fotografia d'Aurora Picornell durant el ple en què es debatia la proposta de Vox de derogar la Llei de Memòria i el reconeixement democràtic de les Balears.