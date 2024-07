L'hoteler Gabriel Escarrer demana posar fi als viatges d'estudis: “No és el turisme que volem”

El conseller delegat de Meliá Hotels International i també president d'Exceltur, Gabriel Escarrer Jaume, ha advocat aquest dimecres per erradicar el turisme d'excessos, entre els quals hi ha els viatges d'estudis, al·ludint que “no aporten res” i que “comporten un malestar per als ciutadans”.

Així ho ha afirmat aquest dimecres durant la presentació d'un manifest de l'aliança turística Exceltur, compost per 80 propostes o suggeriments per avançar en un turisme “més responsable, inclusiu i regeneratiu” a Espanya des d'un punt de vista empresarial i públic, sota el lema 'Turisme bé. El turisme que tots volem', una marca sota la qual es desenvoluparan diverses iniciatives per tal de mobilitzar i procurar les adhesions més grans de tots els agents públics i privats espanyols que integren l'extensa cadena de valor del turisme.

Aquest manifest exposa la voluntat dels principals agents privats del sector per fomentar pràctiques responsables en la gestió empresarial i impulsar polítiques institucionals i fórmules de governança publicoprivada. Els eixos principals són la saturació, la gentrificació, la feina, l'entorn i la governança. Entre les propostes assenyalades hi ha la necessitat de treballar per un gran pacte d'Estat amb el suport de les comunitats autònomes, conscienciar els visitants del respecte als residents o analitzar el posicionament actual per definir accions amb rigor.

“Els viatges d'estudis no són d'estudis, sinó de desbarres”, ha criticat Escarrer durant la seva intervenció, i ha tornat a denunciar que “el turisme de masses i excessos no aporta absolutament res des d'un punt de vista econòmic i social, i menys per a la ciutadania que hi ha de conviure”. “No és el turisme que volem”, ha afegit.

A més, Escarrer ha apostat per combatre la il·legalitat en tots els vessants del sector turístic, com els taxis pirates, festes amb vaixells sense llicència o l'oferta il·legal de pisos turístics.

Sobre les recents manifestacions a Balears o Canàries sobre el sector turístic, el president d'Exceltur han denunciat que “no ajuden a la sensibilitat i l'únic que provoquen és que els polítics es moguin, prenent postures com a possibles pegats als problemes”. També ha criticat que són usades per certs mercats emissors per fer veure que el turista no és benvingut: “És el pitjor que pot passar”.

El vicepresident executiu d'Exceltur, José Luis Zoreda, ha criticat la possible aplicació de noves taxes turístiques a Espanya. Zoreda considera que aplicar-les seria un “error”, ja que “no redueixen l'afluència de turistes”, i ha posat d'exemple la ciutat italiana de Venècia o la comunitat autònoma de les Balears. També ha advocat perquè no siguin una penalització a l'activitat empresarial. En cas que s'apliquin, el vicepresident executiu d'Exceltur ha destacat que aquestes taxes han de ser “consensuades i finalistes”, amb l'objectiu de millorar la vida dels residents o beneficiar els clients que aporten un valor afegit a la destinació. Segons la seva opinió, els empresaris han de ser “més actius per caminar cap a aquest turisme cada cop més sostenible, però hi ha la necessitat d'unes administracions més compenetrades i on els diferents colors polítics no suposin un obstacle”.