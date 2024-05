El conseller de Turisme de Mallorca: “Si aquí no vivim bé, l'illa no serà digna de ser visitada”

El conseller executiu de Turisme del Consell de Mallorca, Marcial Rodríguez, ha afirmat, en relació amb la polèmica actual sobre el model turístic de la comunitat, que “si aquí no vivim bé, Mallorca no serà digna de ser visitada”, per la qual cosa ha defensat una activitat turística dins de “límits socials i mediambientals”.

Així ho ha manifestat el responsable insular durant la ponència inaugural d'aquest dijous en el marc del congrés internacional 'La necessària harmonització entre turistes i residents: problemes i solucions jurídiques', a Ca n'Oleo, organitzat per la Universitat de les Illes Balears (UIB).

En línies generals, el conseller ha apuntat que hi ha “quatre vectors” en què està treballant la institució insular per millorar aquesta situació, com els llits legals, les places il·legals, les visites a les llars per part de famílies o amistats i el creixement de la població. “Hem de ser conseqüents, ja que si només ens centrem en un dels quatre vectors, almenys el 75% ho estem deixant oblidat”, ha subratllat.

Al respecte, ha qualificat el model imperant com a “defectuós” i ha apuntat que el Consell de Mallorca està treballant en una unitat d'intel·ligència per recopilar “les dades que estan disseminades”, amb l'objectiu de comptar amb indicadors amb què mesurar “la convivència”, de manera que, segons ha afegit, es prepara una col·laboració en un futur amb la UIB.

“Per no hipotecar el futur, no es pot parar en sec sense pensar en un model alternatiu”, ha subratllat, i per això el propòsit és apostar per “una productivitat adequada que permeti tenir rendibilitat suficient amb què finançar l'economia verda i blau”.

A més, ha defensat que el sector turístic ha fet a Mallorca “una societat líder, no només a la part d'allotjament, sinó a la tecnològica”, a causa de les innovacions que s'apliquen al camp.

Finalment, el conseller ha apuntat que les àrees en què treballa la institució són governança, sostenibilitat, hospitalitat i intel·ligència de dades, per conformar una estratègia perquè “el turisme sigui part de la solució, i no del problema”.