El PP i la Fundació Impulsa davant la saturació turística

La presidenta balear, Marga Prohens, ha anunciat que és hora de posar límits al turisme a les nostres illes, afirmant que “la congestió està comprometent la competitivitat del destí i afecta la rendibilitat social”. Amb aquest objectiu ha creat una 'Mesa pel Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat Econòmica, Ambiental i Social', amb un grup d’experts liderat per Antoni Riera, director tècnic de la Fundació Impulsa. És creïble aquest gir del govern del PP balear? Nomenar Antoni Riera aporta credibilitat als anuncis de la presidenta? O, com ha escrit en Javier González, més que una 'Mesa contra la massificació' és una 'Mesa contra la manifestació' davant el descontent social existent? Vejam-ho.

Durant els darrers 25 anys, el PP balear s'ha oposat als límits al turisme. Recordem la seva oposició a la primera ecotaxa introduïda pel pacte de progrés a principis dels anys 2000, que va ser derogada pel govern de Jaume Matas. La campanya llavors tenia el lema “Sí al turisme”, com si estar a favor de l’ecotaxa signifiqui estar en contra del turisme. Podem somiar i pensar com serien les Balears si l’ecotaxa no s’hagués derogat i s’hagués incrementat significativament?... El PP també es va oposar a la segona ecotaxa, al seu increment i als tímids límits posats pel darrer govern d’esquerres (creuers, eliminació de la bossa de places) argumentant que anaven contra la llibertat i el benestar econòmic. Sorprèn doncs el gir de Prohens anunciant la necessitat de límits i l'eliminació de places hoteleres pel Consell de Mallorca, contradient les crítiques anteriors. Però bé, millor tard que mai... sempre, és clar, que el gir sigui creïble i no només canviar un poc les coses per tal que tot segueixi igual.

La Mesa s’ha convocat amb caràcter d’urgència aquesta mateixa setmana i, a més de reiterar genèricament la necessitat de posar límits, Prohens ha anunciat la creació de grups de treball coordinats per un comitè d’experts dirigit per Antoni Riera, director tècnic d'Impulsa, economista amb un “perfil independent”, segons la presidenta. Què en podem treure d’aquest nomenament, pràcticament l’única mesura concreta que s’ha posat sobre la taula? Sens dubte en Riera i Impulsa han aconseguit de ja fa anys dominar el debat sobre les polítiques públiques lligades al sector turístic a les Illes. La Fundació es va crear amb José Ramón Bauzá de president del Govern, ha estat protagonista a l’època Francina Armengol i és clar que ho seguirà sent amb Prohens. Qui mana a la Fundació? Es pot afirmar que Riera té un perfil independent? Costa quan es constata qui hi ha al patronat de la Fundació: empresaris, amb la participació del Govern. Crec que, de fet, és bastant curós considerar a Impulsa com al think tank dels empresaris balears.

Analitzem què ha fet i dit la Fundació Impulsa des de la seva creació. Observant la seva web, veiem que la seva producció es divideix en dues parts diferenciades. Una primera de ‘consultoria’ a les empreses, tocant temes com la gestió circular hotelera, internacionalització, etc. Una segona part és la que ens interessa ara a nosaltres: té a veure amb l'anàlisi que d'Impulsa s’ha fet sobre l’economia de les Balears i la competitivitat de les Illes. Com a lector de premsa, recordo a en Riera parlant de sostenibilitat, d’economia circular, de turisme regeneratiu i recentment de productivitat, però mai de la necessitat de límits o regulacions o ecotaxes davant la creixent massificació i les seves conseqüències.

Com que, és clar, la meva memòria em pot enganar, he anat als documents de la Fundació (els d’aquesta segona part sobre l’economia balear, concretament 37) i els he analitzat amb l’ajut de ChatGPT. No hi apareix en cap moment cap de les següents paraules (o variacions): massificació, saturació, límit, regulació, ecotaxa, impost; les 2 primeres de cap manera, les 4 darreres alguna vegada, però en cap cas en el context de pensar i discutir límits o regulacions davant la problemàtica de la massificació a les Illes. Podem esperar un canvi sobtat en la perspectiva de la Fundació?

En resum, hi ha bons motius per a pensar que el canvi anunciat per Prohens, l’impuls del PP davant la massificació, podria ser només una estratègia per aparentar accions durant els propers mesos de la temporada turística amb l'objectiu de calmar el malestar social existent. Tant de bo m'equivoqui, és clar.