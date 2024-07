Le Senne creu que la denúncia contra ell per trencar la imatge d'Aurora Picornell, víctima del Franquisme, no tindrà recorregut

El president del Parlament, Gabriel Le Senne, ha mostrat tranquil·litat respecte a la denúncia contra ell per un presumpte delicte d'odi i afirma que, com a jurista, no el veu “rellevància penal” i que creu que no tindrà recorregut: “Jo no odio a ningú i encara menys a cap víctima”, ha recalcat.

Le Senne ha fet aquestes declaracions als mitjans congregats al Parlament amb motiu de la reunió de la Mesa, que ha donat tràmit a la sol·licitud de remoció del càrrec de president impulsada per l'esquerra.

Coincidint amb la convocatòria de la Mesa, aquest dimecres transcendia que el Jutjat d'Instrucció número 1 ha citat per a la setmana que ve l'associació Memòria de Mallorca i els familiars de les 'Roges del Molinar' perquè ratifiquin la seva denúncia contra Le Senne. Li atribueixen un possible delicte d'odi per trencar durant el ple del 18 de juny passat la foto de les víctimes del franquisme, afusellades el 1937.

Aquests avenços judicials han reforçat la postura de les representants del PSIB a la Mesa, Mercedes Garrido i Pilar Costa, perquè es faci curs com més aviat millor a la sol·licitud de l'oposició per apartar Le Senne del càrrec.

Tot i això, només s'ha acordat portar a la Junta de Portaveus de dimecres que ve una queixa presentada per part de l'oposició pel comportament de Le Senne al ple. Tot i això, el funcionament de l'òrgan no impedeix que s'abordi també la moció, cosa que passarà amb tota seguretat.

El mateix Le Senne donava per fet que “segurament” també es discutirà sobre la moció, però matisava que serà “més endavant” quan es convoqui la Diputació Permanent, que és qui decideix en última instància si se celebra un ple extraordinari per a votar-la o si, per contra, es deixa per al setembre, ja en període ordinari de sessions. “Ho parlaré amb els grups i decidirem”, és l'únic que ha indicat en preguntar-li si és possible que es faci a l'agost.

Rebutjada la petició del PSIB de traslladar a la Fiscalia

Així mateix, la Mesa, amb els vots dels membres del PP i Vox, han rebutjat traslladar els fets a la Fiscalia com demanava el PSIB.

Segons Le Senne, han considerat --parlava en plural, incloent-hi, per tant, el PP-- que “no procedeix” perquè “d'una banda, no li veiem rellevància penal i de l'altra, de totes maneres, sembla que ja s'ha fet”, afegia en relació amb la denúncia de l'entitat Memòria de Mallorca. Les socialistes han plantejat aleshores que el Parlament es personi com a acusació, però també s'ha desestimat.

D'altra banda, el president ha aclarit que, de moment, no ha rebut cap notificació oficial. “Si algun Jutjat ens demanés alguna cosa, ja decidiríem en conseqüència”, comentava.

No creu que hagi de dimitir si l'investiguen

En aquest context, Le Senne ha rebutjat qualsevol temor sobre la possibilitat que el PP accepti l'oferiment socialista d'unir els seus vots per apartar-lo i nomenar un president del grup popular. La moció contra ell no té aspecte de prosperar llevat que se sumi el PP, ja que l'esquerra necessitaria tres cinquenes parts de la Cambra.

Le Senne tampoc creu que, en cas de ser imputat, hagi de renunciar a la presidència del Parlament: “Espero que no passi, però tampoc m'inquieta perquè els fets són de domini públic i no crec que tinguin especial rellevància penal”.

A més, el diputat de Vox ha tornat a defensar-se de les crítiques de l'oposició per faltar a la neutralitat del seu càrrec: “Vull recordar que vint-i-tants diputats exhibien en aquell moment cartells més grans que els de la senyora Garrido i Costa sobre aquesta matèria. No se'ls va dir res, simplement [es va advertir] a les senyores Garrido i Costa perquè són a la Mesa”.

El president insistia que “la Mesa ha de ser neutral”, inclòs ell. Amb tot, ha volgut diferenciar-lo dels seus comunicats emesos amb la capçalera oficial del Parlament criticant la Llei d'Amnistia: “Com jo he jurat guardar i fer guardar la Constitució, hem respost excepcionalment”, ha argumentat Le Senne.