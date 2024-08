Llibertat Llucmajor retreu l'Ajuntament per “incomplir” la Llei d'Urbanisme per no fer inspeccions en dos edificis

El Partit Veïnal Llibertat Llucmajor ha retret a l'Ajuntament per la seva “passivitat” i “manca de compromís” en matèria urbanística, criticant que el Consistori “incompleix” la Llei Urbanística balear.

Segons ha assenyalat el partit aquest dimecres en una nota de premsa, la Casa Consistorial i l'edifici d'Urbanisme (Ca's Hereu) “no compleixen” amb la Llei 12/2017, del 29 de desembre, d'Urbanisme de Balears (LUIB ) per no fer la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE).

En aquesta línia, han subratllat que el Reial decret llei 8/2011, d'1 de juliol, dictamina que quan un edifici té més de 50 anys està obligat a passar la ITE, llevat que la normativa autonòmica designi el contrari. En el cas de les Illes, a la LUIB, s'estableix l'obligació de fer la inspecció cada deu anys per a edificis de més de 30 anys, en alguns casos, i per norma general de més de 50, han indicat.

Des de Llibertat Llucmajor han indicat que l'edifici consistorial va ser construït el 1882, per la qual cosa té 142 anys d'antiguitat, i s'hi troben la sala de plens, les dependències d'alcaldia, l'oficina dels tècnics d'habilitació nacional i el personal del departament de promoció d'ocupació.

D'altra banda, l'edifici d'urbanisme té 144 anys d'antiguitat i acull les dependències del personal del departament d'urbanisme, incloent-hi el cadastre i l'àrea gestora de les llicències d'activitat.

“Al Registre d'Informes d'Avaluació d'Edificis de les Illes Balears, dependent del Govern balear es pot veure que l'Ajuntament de Llucmajor no va presentar la Inspecció obligatòria dels dos edificis el 2018”, ha assegurat el president de la formació, Alexandro Gaffar, criticant que els dos edificis “fa gairebé ja 20 anys que no fan la inspecció per garantir la seguretat de tots els que hi treballen”.

Per això, des del Partit Veïnal han tramitat una proposta urgent al ple d'aquest dimecres perquè es realitzin les inspeccions i han demanat que fins a la seva resolució es desallotgin els dos edificis reubicant el personal en altres dependències municipals per “evitar riscos de salut”.

“Per desgràcia l'alcaldessa de Llucmajor, Xisca Lascolas, en la línia que porta des de sempre, ha rebutjat amb la majoria la proposta i no ha volgut donar prioritat a l'assumpte de la seguretat de tots els usuaris d'aquests edificis”, han enlletgit.

Així, Llibertat Llucmajor ha posat en coneixement Inspecció de Treball a través d'una denúncia per “defensar els drets laborals quant a prevenció de riscos laborals”. Igualment, han denunciat els fets al defensor del poble. “Ens neguem els regidors del Partit Veïnal a arriscar les nostres vides anant a un edifici que no compleix la Llei Urbanística”, han apuntat.

En aquesta línia, han reclamat a l'alcaldessa que mogui la sala de plens a un edifici que “estigui legal” o realitzar la Inspecció Tècnica completa com marca la Llei. Com a senyal de protesta, els regidors de Llibertat Llucmajor han assistit al ple amb cascos de seguretat.