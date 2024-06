Més de 30 vaixells rumb a Sant Joan 2024, la gran festa de Menorca que es debat entre la massificació i la història

De vegades, el món de la cultura anomena allò que tothom pensa però ningú no diu. Fa uns anys, el grup d'indie pop menorquí Verlaat va compondre una cançó que s'entona a l'illa com una lletania íntima i compartida cada cop que arriba la temporada alta: “Quin complicat sobreviure per ca nostra (…) massificat, el turisme de Menorca, paradís estacional, si és regenera m'és igual, la postal és el que importa” . La massificació turística ja és una realitat quotidiana a Balears i Menorca no n'és una excepció.

El tret de sortida de l'estiu el marquen les populars i cada cop més massives Festes de Sant Joan, a Ciutadella. La festa major de l'antiga capital de Menorca coincideix amb la fi de l'any lectiu a escoles i instituts i amb la publicació dels resultats de les proves de la Selectivitat, fet que converteix Ciutadella en una destinació predilecta per a joves amb ganes de celebrar. El solstici d'estiu com a escenari per a un gran ritual de pas juvenil on la massivitat i el descontrol són moneda corrent des de fa anys.

Aquest 2024 no serà una excepció. Segons Ports de Balears, s'espera que només per via marítima arribin a Menorca entre 25.000 i 49.000 persones entre el 22 i el 25 de juny, gairebé el doble de la població de Ciutadella, que arribaran a la ciutat amb pressa i sense pausa més de 30 vaixells operats per tres navilieres (Baleària, Trasmapi i Corsica Ferries) que recorren diferents trajectes, amb origen especialment des de Mallorca i Catalunya.

L'alcaldessa de Ciutadella, Juana Mari Pons (PP), ha rebut el Diario.es al seu despatx per explicar com s'han desenvolupat els preparatius per a les festes i com enfronta la seva gestió el problema de la massivitat. “Personalment tinc moltes ganes d'encarar aquest desafiament i com a bona ciutadellenca espero que funcioni tot bé. Aquest any el tema que em preocupa més és la seguretat, perquè és cert que en els darrers anys cada vegada hi ha més gent i cada any que passa és una festa més massiva”, ha reconegut l'alcaldessa, tot i que nega la possibilitat d'imitar iniciatives - com la del Consell Insular dEivissa o Formentera-, i cercar vies per limitar l'arribada de visitants per aquestes dates.

“No podem limitar l'arribada de visitants”

“Entenc que a Eivissa es va fer un decret per temes de massificació en moments puntuals. En qualsevol cas això és competència del Consell, nosaltres estem oberts al diàleg i a estudiar allò que es proposi però de moment no podem controlar els avions i vaixells, no podem limitar l'arribada de visitants. Hem de treballar amb aquest augment de població i ho afrontem amb més policies, amb més seguretat, amb més voluntaris, amb més efectius de Protecció Civil i de Creu Roja”, assenyala l'alcaldessa.

Gemma F. és filòloga catalana, nascuda i criada a Ciutadella. En diàleg amb elDiario.es, assenyala que no veu possible recuperar l'esperit original de les festes del seu poble. “El que acaba passant és que els residents acabem renunciant a alguns espais de la festa i al final ens limitem a habitar alguns moments que potser no són tan espectaculars. No crec que es pugui revertir aquesta situació, és gairebé impossible”, explica.

Reclams com el de Gemma F. recorren de punta a punta les protestes i les mobilitzacions socials ocorregudes les últimes setmanes a tota la comunitat autònoma. Tot i això, la massificació segueix sense trobar límits a Balears. Amb tot, les administracions públiques semblen –almenys discursivament– acusar rebut del malestar social i assagen algunes mesures encara llunyanes a la limitació de turistes reclamada per les coordinadores territorials i moviments socials de les illes.

“Hi ha altres mesures que es poden prendre, per exemple, la possibilitat d'augmentar l'ecotaxa en els mesos de més afluència. Són coses que podríem dialogar arribat el cas. De moment, l'aposta és per ampliar i millorar la informació amb una campanya molt potent per conscienciar la gent que les Festes de Sant Joan no és només venir a beure. Es tracta d'una iniciativa en què hem invertit gairebé cent mil euros que ha aportat el Govern, destinats a transmetre el veritable esperit i el sentiment santjoaner, amb fullets, policies tutors als ferris, i campanyes en mitjans com TV3 i IB3”, recalquen des de les institucions.

Més de 500.000 euros d'inversió i 473 efectius policials

Segons ha pogut saber elDiario.es, el Pla Director de Seguretat d'aquest any inclou un desplegament de fins a 473 efectius policials i més de mig milió d'euros d'inversió. “Són cinquanta efectius més que l'any passat, a més, rebem reforços de tots els municipis de Menorca i fins i tot d'altres ciutats i pobles de Mallorca. També hi són presents les Unitats de Prevenció i Reacció (UPR) de la Policia Nacional amb aquarterament a Madrid i Palma, com a reforç per al treball dels agents de Policia Local”, assenyalen fonts del consistori.

Marc S. té 18 anys i és de Manacor. Al costat de cinc amics va arribar dissabte al matí al Port de Ciutadella al ferri Abel Matutes de Baleària amb la intenció de participar a les festes de Sant Joan, al costat de diversos centenars de joves vinguts de l'illa veïna. “Per nosaltres és la primera gran festa de l'estiu i volem venir a gaudir després dels exàmens”, explica en declaracions a elDiario.es, i afegeix que durant el trajecte entre Mallorca i Menorca es va poder informar sobre la campanya desenvolupada pel Consell i el Govern per passar “unes bones festes”. “Sabem que no tot és venir a beure i descontrolar”, explica, prometent “no desfassar”.

Mentre els acords del Primer Toc de Fabiol donen inici a la festa major, per tota Ciutadella esclata l'eufòria que s'apodera de cada racó del poble. Els caixers iniciaran el primer replec de les festes per assistir a l'ermita de Sant Joan de Missa, una litúrgia que es repeteix cada any i conserva alguna cosa del misticisme antic i misteriós d'aquesta festa. Al voltant de la Plaça del Born una multitud s'amuntega esperant el caragol, moment en què els genets fan caminar en dues potes els cavalls de raça menorquina, que pifen nerviosos als carrers limítrofes. Centenars i milers de persones els toquen, colpegen i empenyen assaborint el moment de l'enrenou mentre sona la banda.

Però no tots comparteixen l'ambient santjoaner i les expectatives en què aquesta festa pugui mantenir la seva essència davant de la massificació turística i els viatges de borratxera. “Hi ha una dimensió d'aquesta festa que ja és completament capturada per la cultura de l'alcoholisme que tenim com a societat. És trist pensar-ho així, però des que s'ha massificat aquest és l'únic punt de Sant Joan: venir a emborratxar-se dos dies seguits”, explica la regidora de l'oposició Carla Gener (Endavant), que es mostra escèptica sobre les possibilitats reals que la festa més important de Ciutadella deixi de ser un esdeveniment cada cop menys festiu i més un gran 'botellón' a cel obert.

“No deixarà de venir gent. Es fan campanyes de conscienciació, es parla amb les empreses de xàrters, les aerolínies i les empreses de ferris perquè no publicitin la festa, se'ls ha demanat consciència i se'ls ha sol·licitat que limitin les ofertes lowcost però cada any tenim la mateixa postal. Ara fins i tot s'han disposat policies tutors dins dels vaixells, però jo segueixo pensant que són només pegats. El mal ja està fet i és molt difícil de revertir”, sentencia Gener.