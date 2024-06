El Parlament pren en consideració la iniciativa del Consell d'Eivissa per limitar l'entrada de vehicles a l'illa

El Parlament ha pres en consideració aquest dimarts la iniciativa del Consell d'Eivissa per controlar i regular l'entrada de vehicles a l'illa amb 44 vots a favor i set en contra.

L'encarregada de defensar durant el ple la proposta ha estat la consellera de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell d'Eivissa, Sara Ramón (PP), que ha exalçat el paper de les institucions insulars per a la realització de lleis i ha manifestat “l'absoluta necessitat” d'aquesta regulació davant d'un model turístic que “ha canviat”.

Així, ha valorat que és una proposta que dota de les eines necessàries al Consell per solucionar els “problemes de congestió” i que ha estat treballada de la mà de tres grups “als quals separen molts aspectes”, però que ara s'ajunten “per fer front a un problema d'Eivissa”.

Durant la seva intervenció, la 'popular' ha esmentat les actuacions que contempla la iniciativa insular, algunes referides a la sostenibilitat mediambiental i socioeconòmica de l'illa, i que fixa mesures encaminades al flux turístic i de mobilitat sostenible.

D'aquesta manera, s'aborda la limitació d'entrada de tota mena de vehicles de motor i es limita la circulació a determinats espais públics, fins i tot estacionament, sent el Consell el que marqui períodes amb excepcions específiques i diferencials.

També la institució marcarà el sostre de vehicles, que s'aprovarà de forma anual o bianual amb una quota, “evidentment”, per a residents d'Eivissa, i introdueix quotes específiques per a caravanes “amb l'obligació d'acreditar prèvia reserva” i quotes per al lloguer de vehicles, donant preferència a elèctrics no contaminants.

Igualment, faculta el Consell d'Eivissa per crear un distintiu i marcar aquells vehicles exceptuats, i contempla mesures relacionades amb el foment del transport públic -es preveu que el 2025 entre el transport públic- i els darrers articles inclouen sancions. “És una aposta per la sostenibilitat i per garantir que els nostres fills tinguin una millor illa”, ha resumit la consellera insular.

“Volem el turisme, però no a qualsevol preu”

El següent a intervenir ha estat el portaveu socialista al Consell d'Eivissa, Josep Marí, que ha afirmat “tenir molt clar voler turisme, però no a qualsevol preu”. Així, ha posat en valor la iniciativa de control i regulació de vehicles a l'illa, però ha lamentat que “ara toca córrer per posar una mica de remei”.

En aquesta línia, ha celebrat el “canvi d'opinió” del PP i poder parlar de “pràctica unanimitat sobre aquest assumpte i la necessària regulació d'entrada de vehicles a l'illa d'Eivissa”, alhora que ha demanat als diputats que tractin, al marge d'aquesta, “altres urgències socials i territorials” que té l'illa.

En el mateix sentit s'ha pronunciat la diputada socialista Pilar Costa, que durant la seva intervenció ha aplaudit “el canvi de posició” dels populars, recordant que “no fa tant” el seu discurs era “totalment contrari”.

Així, ha esperat que aquest sigui “un canvi real”, tot i que ha avisat que la limitació de vehicles com a fet aïllat “no serà suficient”. “Hem d'anar més enllà i que segueixi la paralització del moviment portuari al Port de Sant Antoni”, ha defensat.

“L'illa ha sobrepassat tots els límits de tota lògica”

Per part de Podem hi ha intervingut el conseller d'Eivissa Óscar Evaristo Rodríguez, que ha avisat que aquesta iniciativa legislativa és “fruit d'un model turístic que a l'illa ha sobrepassat tots els límits de tota lògica”, tot recordant que a l'illa el parc de vehicles ha augmentat en un 255%. Sobre això, ha valorat que la iniciativa dotarà el Consell “d'una eina per poder limitar la massificació turística i reduir el nombre de vehicles que circulen al territori”.

Des de MÉS, el diputat Ferrán Rosa ha celebrat igualment el debat d'aquesta iniciativa, encara que sigui per segona vegada, tot i opinar que “no s'acaba amb la saturació turística”. “Calen mesures suplementàries”, ha insistit el diputat, incidint també en la necessitat de limitar vols i passatgers als aeroports de les Illes. “Això també és parlar del problema”, ha puntualitzat.

De la seva banda, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha avançat el seu vot a favor, tot i que ha criticat que “fa quatre dies s'al·legava que limitar els fluxos és atemptar contra els drets fonamentals dels ciutadans i ara porten aquí una proposició limitar l'entrada de cotxes”. “Si això no és una incongruència, una manca de visió a llarg termini i absència de discurs coherent per les Illes, ja em diran què és”, ha reflexionat.

Durant la seva intervenció, el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha destacat que la proposta, “feta des d'Eivissa i per a Eivissa”, arriba al Parlament “després de molta feina per part de tècnics, grups polítics i particulars , i està avalada per estudis de càrrega que la justifiquen”.

“Creiem que, per sota de plantejaments i interessos partidistes, i també ideològics, els esforços d'aquesta Cambra s'han de centrar a aconseguir una norma que sigui eficaç i que ordeni l'afluència de vehicles amb mesures que millorin l'entorn i la qualitat de vida de la població, i que es preservi la imatge i la sostenibilitat d'Eivissa fent possible la convivència, la qualitat de vida, la mobilitat i la satisfacció d'habitants i visitants”, ha declarat.

L'última a intervenir ha estat la diputada de Vox, Patricia de les Heras, qui ha qüestionat com pot ajudar la limitació d'entrada de vehicles a l'illa si aquests ja existeixen en la Península. “Desconeixem com es justifica que el fet que es prohibeixi l'entrada de cotxes pot beneficiar al medi ambient”, ha dit, advertint que la norma “és tot prohibició” i després afegeix excepcions.