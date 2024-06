El Parlament toma en consideración la iniciativa del Consell d'Eivissa para limitar la entrada de vehículos en la isla

El Parlament ha tomado en consideración, este martes, la iniciativa del Consell d'Eivissa para controlar y regular la entrada de vehículos a la isla con 44 votos a favor y siete en contra.

La encargada de defender durante el pleno la propuesta ha sido la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell d'Eivissa, Sara Ramón (PP), quien ha ensalzado el papel de las instituciones insulares para la realización de leyes y ha manifestado la “absoluta necesidad” de esta regulación frente a un modelo turístico que “ha cambiado”.

Así, ha valorado que es una propuesta que dota de las herramientas necesarias al Consell para solucionar los “problemas de congestión” y que ha sido trabajada de la mano de tres grupos “a los que separan muchos aspectos”, pero que ahora se juntan “para afrontar un problema de Eivissa”.

Durante su intervención, la 'popular' ha mencionado las actuaciones que contempla la iniciativa insular, algunas referidas a la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica de la isla, y que fija medidas encaminadas al flujo turístico y de movilidad sostenible.

De este modo, se aborda la limitación de entrada de todo tipo de vehículos a motor y se limita la circulación en determinados espacios públicos, incluso estacionamiento, siendo el Consell el que marque periodos con excepciones específicas y diferenciales.

También la institución marcará el techo de vehículos, que se aprobará de forma anual o bianual con una cuota, “evidentemente”, para residentes de Eivissa, e introduce cuotas específicas para caravanas “con la obligación de acreditar previa reserva” y cuotas para el alquiler de vehículos, dando preferencia a eléctricos no contaminantes.

Igualmente, faculta al Consell d'Eivissa para crear un distintivo y marcar aquellos vehículos exceptuados, y contempla medidas relacionadas con el fomento del transporte público -se prevé que en 2025 entre el transporte público- y los últimos artículos incluyen sanciones. “Es una apuesta por la sostenibilidad y para garantizar que nuestros hijos tengan una mejor isla”, ha resumido la consellera insular.

“Queremos el turismo, pero no a cualquier precio”

El siguiente en intervenir ha sido el portavoz socialista en el Consell d'Eivissa, Josep Marí, quien ha afirmado “tener muy claro querer turismo, pero no a cualquier precio”. Así, ha puesto en valor la iniciativa de control y regulación de vehículos en la isla, pero ha lamentado que “ahora toca correr para poner un poco de remedio”.

En esta línea, ha celebrado el “cambio de opinión” del PP y poder hablar de “práctica unanimidad sobre este asunto y la necesaria regulación de entrada de vehículos a la isla de Ibiza”, a la vez que ha pedido a los diputados que aborden, al margen de esta, “otras urgencias sociales y territoriales” que tiene la isla.

En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada socialista Pilar Costa, quien durante su intervención ha aplaudido “el cambio de posición” de los 'populares', recordando que “no hace tanto” su discurso era “totalmente contrario”.

Así, ha esperado que este sea “un cambio real”, aunque ha avisado que la limitación de vehículos como hecho aislado “no será suficiente”. “Tenemos que ir más allá y que siga la paralización del movimiento portuario en el Puerto de Sant Antoni”, ha defendido.

“La isla ha sobrepasado todos los límites de toda lógica”

Por parte de Podemos ha intervenido el conseller de Eivissa Óscar Evaristo Rodríguez, quien ha avisado que esta iniciativa legislativa es “fruto de un modelo turístico que en la isla ha sobrepasado todos los límites de toda lógica”, recordando que en la isla el parque de vehículos ha aumentando en un 255 por ciento. Al respecto, ha valorado que la iniciativa dotará al Consell “de una herramienta para poder limitar la masificación turística y reducir el número de vehículos que circulan en el territorio”.

Desde MÉS, el diputado Ferrán Rosa ha celebrado igualmente el debate de esta iniciativa, aunque sea por segunda vez, pese a opinar que “no acaba con la saturación turística”. “Hacen falta medidas suplementarias”, ha insistido el diputado, incidiendo también en la necesidad de limitar vuelos y pasajeros en los aeropuertos de las Islas. “Esto también es hablar del problema”, ha puntualizado.

De su lado, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha avanzado su voto a favor, aunque ha criticado que “hace cuatro días se alegaba que limitar los flujos es atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y ahora traen aquí una proposición limitar la entrada de coches”. “Si esto no es una incongruencia, una falta de visión a largo plazo y ausencia de discurso coherente por las Islas, ya me dirán lo que es”, ha reflexionado.

Durante su intervención, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha destacado que la propuesta, “hecha desde Ibiza y para Ibiza”, llega al Parlament “después de mucho trabajo por parte de técnicos, grupos políticos y particulares, y está avalada por estudios de carga que la justifican”.

Creemos que, por debajo de planteamientos y intereses partidistas, y también ideológicos, los esfuerzos de esta Cámara se deben centrar en conseguir una norma que sea eficaz y que ordene la afluencia de vehículos con medidas que mejoren el entorno y la calidad de vida de la población, y que se preserve la imagen y la sostenibilidad de Ibiza haciendo posible la convivencia, la calidad de vida, la movilidad y la satisfacción de habitantes y visitantes“, ha declarado.

La última en intervenir ha sido la diputada de Vox, Patricia de las Heras, quien ha cuestionado cómo puede ayudar la limitación de entrada de vehículos a la isla si estos ya existen en la Península. “Desconocemos cómo se justifica que el hecho de que se prohíba la entrada de coches puede beneficiar al medio ambiente”, ha dicho, advirtiendo que la norma “es todo prohibición” y después añade excepciones.