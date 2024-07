Miguel Bosé agita les seves teories conspiranoiques a Mallorca: “Sóc orgullosament negacionista”

“Sóc orgullosament negacionista. No m'he vacunat ni he vacunat els meus fills”. Miguel Bosé, reconvertit actualment en habitual difusor de teories conspiranoiques i pseudocientífiques i icona antivacunes durant la pandèmia de la COVID, ha agitat el seu discurs contra la medicina i el seu suport a les teràpies alternatives durant l'esdeveniment a favor de la llibertat d'expressió i la llibertat terapèutica' celebrat finalment a Mallorca malgrat els nombrosos advertiments de les autoritats sobre “el perill” que comporten “pràctiques basades en l'engany” o “no sustentades en el coneixement científic”. L'organització de l'esdeveniment també ha estat denunciada davant el Govern balear per l'associació Cercle Escèptic, entitat sense objectiu lucratiu dirigida a combatre les pseudociències.

El cantant ha deixat anar les seves hipòtesis conspiranoiques a la trobada que ha protagonitzat aquesta tarda amb el remeier Josep Pàmies, multat en diverses ocasions per promoure l'ús del clorit de sodi o diòxid de clor (MMS) per tractar l'autisme i guarir malalties com el càncer o l'ELA. Tot i l'absència de cap base científica en els mètodes que exposen, Bosé i Pàmies han defensat els seus postulats davant d'un públic de més de 800 persones que han omplert una de les sales del restaurant palmesà Es Molí d'es Compte i han ovacionat efusivament els dos principals protagonistes de la jornada.

Bosé, que ha fet aparició al lloc de l'esdeveniment passades les 18.00 hores davant la multitud de càmeres i periodistes que esperaven la seva arribada, ha manifestat diverses vegades estar, igual que els seus seguidors, “del costat de la veritat”. “Amb passió, les coses es carreguen de llum i veritat”, ha assenyalat a l'inici, per tot seguit començar un embat contra la medicina i la ciència: “Els que estan a l'altra banda estan acollonits davant les formes tradicionals de la medicina perquè és una àrea que va creixent cada dia, pels seus efectes i pel convenciment que per curar el mal d'estómac, una barreja de fonoll, camamilla i estevia no mata”.

“Estigueu tranquils i molt ferms. Estic convençut que tot el dany causat per la vacuna contra la COVID, que tants problemes, tares, seqüeles i mort ha provocat, ha fet que la gent desperti i investigui”, ha llançat una multitud que l'aplaudia, tot i que no immunitzar-se incrementava en 25 vegades el risc de morir a la gent gran durant la pandèmia reduïa 18 vegades la possibilitat d'acabar hospitalitzat i vuit el risc d'infectar-se, d'acord amb les dades manejades pel Ministeri de Sanitat.

El cantant ha assegurat que va patir una “forta” que “no es va saber diagnosticar”. “Em van receptar cinc antibiòtics durant un període llarguíssim, amb greus efectes secundaris, i al final em vaig curar amb cloret de sodi. Vaig passar per un infern farmacològic”, ha manifestat, desfermant de nou l'alegria dels assistents.

Una de les primeres participants a l'acte, que ha arrencat amb l'exhibició d'un test d'estèvia, planta fetitxe de la pseudoteràpia respecte a les quals la medicina oficial “es queda curta” -han asseverat-, ha estat la mèdica Nadiya Popel Vyrstyuk, expulsada del Col·legi de Metges de Balears per posar en risc la seguretat dels pacients arran de la utilització de productes com lleixiu, aigua oxigenada o dissolvent industrial, sense base científica, no autoritzats, d'origen poc clar (envasos amb l'etiqueta escrita a mà) o elaborats de forma casolana com en el cas de l'anomenat 'ormus'“. A l'esdeveniment, Popel ha presentat l'anomenat Moviment d'Assistència Integral o MAI, que, segons Círculo Escéptico, ”sembla ser simplement una marca sota la qual segueix comercialitzant els seus tractaments i pocions“.

“Atenem la gent malalta i fem acompanyament a la mort”, ha explicat Popel, que el mes de febrer passat acudia als Jutjats de Maó entre l'hermetisme més absolut i envoltada de fidels seguidors imputada per un delicte contra la salut pública per subministrar “medicaments no autoritzats i d'origen poc clar”. Popel ha explicat que setmanalment atén unes 50 persones: “Ara hi ha una 'epidèmia' de càncer, tenim pacients crònics als quals estem ajudant”.

La líder de l'anomenat MAI ha conclòs la seva intervenció asseverant que les persones “vam néixer com a éssers sans i feliços. Hauríem de tenir una vida longeva si no ens intoxicessin per tots els mitjans. La gent aprendrà a protegir la seva salut”, ha afegit Popel, que, en un altre moment de l'esdeveniment, ha arribat a acusar els serveis socials d'“actuar com a policia dolenta que treu els nens”.

La setmana passada, l'Executiu balear va apel·lar a l'esperit crític de la ciutadania per frenar activitats com aquesta 'jornada de llibertat terapèutica' i va alertar de “la perillositat” de les pseudoteràpies, que “s'aprofiten de la situació d'extrema vulnerabilitat de les persones que pateixen malalties en una situació límit”. Així mateix, adverteix de la celebració de la trobada “organitzada pel grup autodenominat Dulce Revolución, conegut pels seus atacs tant a la indústria farmacèutica com a l'Organització Mundial de la Salut”. “Aquesta organització ha manifestat públicament el seu desacord contra les vacunes i habitualment defensa la pràctica de tractaments sense evidència científica que fins i tot poden produir efectes perjudicials per a la salut”, recorda la Conselleria de Salut.

Campanya contra les teràpies sense evidència científica

El Govern va reprendre recentment la campanya #CoNprova llançada el 2019 contra les teràpies sense evidència científica. En aquesta ocasió, els ministeris de Sanitat i de Ciència, Innovació i Universitats han presentat vuit nous informes en què s'analitzen vuit tècniques: la vacuoteràpia, el tai-txi, la luminoteràpia, la respiració conscient, el txi-kung/qigong, el zerobalancing , l'aromateràpia i les tècniques de relaxació basades en la inducció de sensacions corporals.

Els informes, realitzats pels experts de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del Sistema Nacional de Salut, es poden consultar a la web de RedETS i de #Conprova, on també es troben anàlisis sobre tècniques com el pilates, el ioga, la teràpia floral, la reflexologia, la musicoteràpia, la teràpia tumoral, la meditació, el massatge estructural profund, la magnetoteràpia estàtica, la dieta macrobiòtica, el massatge tailandès i la sanació espiritual activa.