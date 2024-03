Podem condemna l'atac racista a un militant a la seva seu de Palma

Podem Balears ha condemnat aquest divendres “l'atac racista” que ha patit un militant que treballava a la seu de Palma, a qui un home ha proferit insults i ha comminat a tornar al seu país.

En nota de premsa, la formació ha comunicat que els fets es van produir cap a les 11.30 hores d'aquest mateix divendres, quan un home es va acostar a la seu de la formació política i va començar a cridar improperis. Per això, ha considerat que aquesta acció és de “la major gravetat” i ha assegurat que es prendran mesures legals per “garantir la seguretat i els drets” dels seus treballadors.

A més, atès que aquest dijous va ser el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, han subratllat que aquest gest “és una mostra més del llarg camí que queda per recórrer” i han atribuït aquesta actuació a l'“onada de crispació i odi que han generat els discursos ultres de les dretes”.

Sobre això, han criticat l'“estratègia de deshumanització de les persones racialitzades” i de “deslegitimació dels partits i organitzacions progressistes” duta a terme per PP i Vox que, com a conseqüència, porta a “enaltir tota mena de discursos d'odi i antidemocràtics ”. Davant d'això, des de Podem han assegurat que no faran “ni un pas enrere”.