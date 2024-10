El polèmic contracte municipal del PP amb un col·laborador de Desokupa que forma policies de Menorca

La polèmica està servida a Menorca des que dissabte passat el poliesportiu municipal des Castell acollís un taller de formació en “grappling policial”, una disciplina marcial basada en “adherències i enderrocs” orientada al personal de les forces de seguretat municipals i nacionals, així com a empreses de seguretat privada i agents del servei penitenciari. La coordinació d'aquest taller, que s'ha celebrat en instal·lacions públiques per segon any consecutiu, ha corregut per compte de l'ertzaina d'origen brasiler Otavio de Paula, contractat freqüentment per l'empresa Desokupa per instruir els seus militants i reconegut públicament per aparèixer a les xarxes socials amb Daniel Esteve, cap de l'organització dedicada als desallotjaments extrajudicials d'habitatges. L'alcalde del municipi, Josep Lluís Camps, va assenyalar els dies previs a l'esdeveniment que es tracta “d'una manera de donar un toc de qualitat a aquest tipus de formació” i va qualificar de Paula com “un referent nacional”.

Fonts del Consistori des Castell han confirmat a elDiario.es que la formació va comptar amb gairebé quaranta persones inscrites, majoritàriament integrants de la força policial municipal, que han pogut acudir a la formació gratuïtament en virtut de l'acord signat entre l'Ajuntament i instructor. Segons ha declarat l'alcalde, de Paula va rebre 600 euros de fons públics per brindar la formació, a més a més del pagament d'allotjament, manutenció i viatge. A l'activitat també s'hi van inscriure diversos agents de la Policia Nacional, guàrdies civils i militars, que van abonar una quota de 30 euros cadascun. Segons afirmen els organitzadors de l'esdeveniment, molts van acudir per segona vegada a aquest seminari.

Per la seva banda, el mateix Otavio de Paula ha confirmat a elDiario.es que el seminari consisteix en “tècniques de subjecció i reducció de l'oponent evitant efectuar cops”, per la qual cosa es tractaria d'un conjunt de tècniques que assegura “estan perfectament contemplades dins de les normatives legals vigents”. L'alcalde, Lluís Camps, va defensar Paula i va subratllar que es tracta una formació basada en “tècniques de bloqueig menys agressives”. Tot i això, segons la Federació de Lluites Olímpiques, de la qual de Paula és “voluntari” -segons les seves pròpies paraules-, el “grappling” es basa en “tècniques d'agafada, estrangulació i luxació de les extremitats de l'adversari”.

Suposat canvi de sexe

La polèmica suscitada per l'acord signat entre el Consistori i aquest excampió mundial de Jiu Jitsu, originari de la província brasilera de Rio Grande do Sul, no s'ha quedat només als titulars i les xarxes socials. Divendres passat, de Paula va anunciar que denunciarà la diputada autonòmica d'Unides Podem, Cristina Gómez, per qüestionar el suposat canvi de sexe a què l'ertzaina diu que s'ha sotmès. De Paula, de 47 anys, diu que se sent dona i assegura que ha efectuat un canvi registral de sexe davant el Registre Civil. Aquest fet ha suscitat les crítiques entre les agents dones de la comissaria d'Irun, on de Paula presta serveis des de fa dues dècades.

La denúncia contra Gómez, segons de Paula, va ser radicada en aquesta mateixa comissaria per “injúries amb publicitat”, després que la diputada autonòmica qüestionés públicament a de Paula per “fer ús fraudulent de la llei Trans i estar vinculat a organitzacions d'extrema dreta investigades en processos judicials”. D'altra banda, des del 25 de setembre passat, de Paula està sent investigat per Assumptes Interns per verificar si les seves col·laboracions amb el Club Desokupa incorren en una vulneració del règim d'incompatibilitats que estableix la Llei 53/1984 d'Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i que podria comportar un expedient sancionador.

Segons diu a elDiario.es el mateix interessat, el canvi registral de sexe es va produir el mes d'abril del 2023, quan Otavio Oscar Luz de Paula, nascut el 1977 a San Gabriel, Brasil, va passar formalment a ser considerat dona davant la llei espanyola després de manifestar que així se sent, tot i que en les seves competicions de grappling competeix a la categoria masculina i és, en general, tractat en masculí.

Segons de Paula, es va canviar registralment el sexe a l'abril de 2023 després de manifestar que se sent dona, a pesar que en les seves competicions de grappling competeix en la categoria masculina i és, en general, tractat en masculí. Aquest fet ha suscitat les crítiques entre les agents dones de la comissaria d'Irun on de Paula presta serveis des de fa dues dècades

“En primer lloc, vull aclarir que jo no soc instructor de Desokupa, ells em contracten a través de la Federació Valenciana de Lluites Olímpiques i jo els brindo un servei, igual que li dono a l'Acadèmia de Policia del País Basc, a l'Exèrcit o qualsevol organisme o entitat dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat que estigui interessada”, ha assenyalat l'instructor. Aquest, malgrat insistir que no té vincles amb Desokupa més enllà dels pedagògics en matèria d'arts marcials, es mostra en nombrosos posts en xarxes socials juntament amb Daniel Esteve, entre altres influencers. “Jo soc dona perquè vull i perquè puc”, ha insistit en diàleg amb elDiario.es, i ha assenyalat que manté contactes amb col·lectius LGTBI. “La meva millor amiga és lesbiana”, ha subratllat.

Després de conèixer-se la denúncia interposada per Paula contra Cristina Gómez, l'alcalde des Castell, Lluís Camps, també ha carregat contra la diputada d'Unides Podem i li ha exigit que “expliqui el seu suport a [Íñigo] Errejón”, a la qual cosa la diputada ha respost ironitzant sobre la posició dels populars pel que fa a la violència masclista. “Ara que sembla que per fi a la dreta el preocupa la violència sexual, potser haurien de començar per exigir la dimissió del vicepresident [Antoni] Costa per encobrir un agressor sexual que, quan va ser nomenat gerent d'una empresa pública, estava sent investigat i ho sabia tothom”, ha ironitzat la diputada. Aquesta ha aprofitat l'ocasió per solidaritzar-se amb les víctimes que han acusat els últims dies l'exdiputat Íñigo Errejón de casos d'abús sexual. “Tota la meva solidaritat amb les víctimes. Cal acabar amb les estructures de poder que a les organitzacions emparen i promouen el silenci encobridor dels agressors”, ha insistit.

Per la seva banda, la diputada autonòmica ha assenyalat que “aquestes denúncies no tenen cap recorregut” i ha emfatitzat que “ja estem acostumades a les seves amenaces, però no ens acovardiran ni callaran”. Des de l'entorn de Podem Balears asseguren a elDiario.es que, des del cap de setmana passat, reben missatges intimidatoris i amenaçadors que apunten contra Cristina Gómez, Lucía Muñoz Dalda [coordinadora del partit] i contra el conjunt de la formació morada. “La denúncia és un intent de desviar l'atenció cap a la qüestió rellevant: si és compatible ser policia al matí i treballar per a una empresa que fa fora famílies de casa seva de manera violenta i extrajudicial a la tarda”, han declarat des d'UP . “No volem que grupuscles d'extrema dreta i neonazis siguin els que formin els nostres cossos de policia”, ha emfatitzat Gómez.

“Es tracta d'un assumpte molt preocupant per a qualsevol demòcrata. No podem permetre que existeixin organitzacions parapolicials que es dediquen a expulsar violentament a famílies de les seves cases, que amenacen a periodistes i polítics i que tenen membres en processos judicials oberts per actituds violentes que haurien de ser prohibides, i ni molt menys que ofereixin i donin formacions a la policia”, ha afegit en diàleg amb elDiario.es. La diputada ha criticat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a qui acusa d'haver “passat de regalar sòl a fons voltor, a subvencionar a rendistes, i ara vol que financem a Desokupa amb diners públics”.

Per part seva, des del Govern balear del PP s'han desvinculat de l'acord i han assenyalat que es tracta d'una iniciativa particular del Consistori menorquí. “No teníem coneixement de l'activitat. Creiem que l'Ajuntament té la llibertat de formar als seus agents municipals amb qui consideri més oportú”, ha assenyalat la consellera d'Administracions Públiques, María Antonia Estarellas.

PLE DEL PARLAMENT

Crítiques de l'oposició

Després de fer-se públic l'acord entre Otavio de Paula i el Consistori des Castell, els grups parlamentaris Més i Esquerra Unida de Balears han elevat a la Mesa del Congrés dels Diputats dues preguntes, a fi d'aclarir quines actuacions s'estan duent a terme per investigar aquest tipus de vinculacions i contractes. Si bé és cert que la formació brindada a Es Castell dissabte passat marca una fita amb pes pròpia en les relacions entre les administracions públiques i l'òrbita d'influencers de Desokupa, aquesta té com a antecedent el contracte signat entre l'organització ultra i el Sindicat Unificat de Policia, signat el mes d'agost passat, en virtut del qual més de 30.000 agents de les diferents policies autonòmiques, municipals i nacionals seran “formats” per l'organització que dirigeix Daniel Esteve.

“El Ministeri d'Interior pot confirmar l'estat de les actuacions per impedir la signatura de qualsevol conveni entre organitzacions sindicals de la policia i el grup violent Desokupa?” i “Quina actuació realitzarà el Ministeri d'Interior amb el Govern de les Balears i les entitats locals competents per advertir del perill que suposa que la Policia Municipal d'aquesta comunitat autònoma signi acords de formació amb un grup violent com l'esmentat?” han estat les dues preguntes que van registrar divendres passat al Congrés dels Diputats.

Per la seva banda, des de l'oposició municipal insisteixen a rebutjar “categòricament” la contractació de l'ertzaina. “A Menorca hi ha molt bons professionals per dur a terme aquest tipus de formació. No veiem cap necessitat de contractar una empresa vinculada a l'extrema dreta que actua fora de la legalitat i que acumula causes judicials i no poques polèmiques públiques”, han emfatitzat des de SOM Es Castell. Així mateix, els regidors opositors afirmen a elDiario.es que dubten de la transparència del procés de contractació impulsat pel popular Camps. “No sabem quant ha costat aquesta contractació. Creiem que s'ha dut a terme de forma opaca, ja que no s'ha tractat a cap comissió i ens assabentem per la premsa local. Se'ns ha amagat informació”, han emfatitzat.