El policia que protegeix els menors a TikTok: “Millor que el meu fill sigui exclòs per no tenir mòbil al fet que vegi porno”

En un món on la tecnologia i les xarxes socials ocupen un lloc central a les nostres vides, els riscos i desafiaments per als menors són constants. Les plataformes digitals, conscients de les preocupacions de les autoritats i de les famílies, han començat a adoptar mesures per millorar la seguretat. Un exemple és Meta, que ha llançat comptes específics per a adolescents a Instagram amb l'objectiu de protegir els joves a l'entorn digital.

Silvestre del Río (Palma, 1980), policia de Menors amb 20 anys d'experiència i fundador de l'Associació Educando Proteges, ofereix una visió experta sobre com salvaguardar els menors en l'àmbit digital i analitza les implicacions de la tecnologia en seguretat i benestar. Durant dues dècades ha treballat com a Policia Tutor a Marratxí (Mallorca) i ha col·laborat estretament amb la Fiscalia de Menors, rebent la “Creu Verda al Mèrit Policial” per la seva destacada tasca. La seva carrera s'ha centrat en la protecció i l'educació dels més joves davant dels perills d'Internet.

Meta ha anunciat la intenció d'implementar comptes per a menors que estaran actius a Espanya a finals d'any. Quins riscos i beneficis veu vostè que plataformes com Instagram permetin l'accés de manera oficial als menors?

Els comptes que Instagram llança per a adolescents són dirigits a menors entre 14 i 16 anys. A Espanya, l'ús de xarxes socials està permès a partir dels 14 anys. No incompleixen cap normativa, però resulta curiós que s'oblidin del tram d'edat entre els 16 i els 18 anys, ja que continuen sent menors, i sembla que la privadesa en aquestes edats deixa de ser rellevant. Tampoc no es mencionen els comptes falsos que molts menors, especialment els menors de 14 anys, utilitzen.

La legislació per si sola no resoldrà el problema, però, segons la seva opinió, fins a quin punt és adequada la legislació actual a les Balears i a Espanya per abordar els riscos digitals?

La legislació actual no és suficient per resoldre el problema, però el més preocupa és que cap llei serà eficaç mentre no hi hagi una identificació digital real a Internet. La capacitat dels menors per eludir les restriccions, ja sigui mitjançant la creació de perfils falsos, la falsificació de la seva edat o l'ús d'eines com les VPN per sortejar bloquejos geogràfics, fa que les normatives vigents a les Balears i a Espanya no tinguin impacte necessari. Un menor pot accedir fàcilment a continguts inapropiats simplement afirmant que té 18 anys o més.

Encara que es promoguin iniciatives legislatives com la regulació de l'accés a la pornografia, els menors solen estar un pas endavant utilitzant solucions tecnològiques que eludeixen qualsevol barrera que el govern implementi. Per això, la legislació ha d'anar acompanyada d'una sòlida identificació digital; necessitem un sistema que garanteixi la correcta identificació de cada usuari a Internet. Només així és possible un control eficaç de l'accés de menors a certs continguts.

La legislació ha d'anar acompanyada d'una identificació digital sòlida; necessitem un sistema que garanteixi la correcta identificació de cada usuari en Internet. Només així serà possible un control eficaç de l'accés de menors a uns certs continguts

El problema no rau únicament en la manca de legislació o la seva ineficàcia, sinó també en la falsa sensació de seguretat que poden generar eines com el control parental. Molts pares creuen que, en activar el control parental, es poden desentendre de la supervisió directa i la comunicació amb els seus fills. Tot i això, la realitat és que la majoria dels menors sap com burlar aquestes restriccions, i si no ho saben, sempre hi ha la possibilitat d'accedir a un dispositiu sense controls a l'entorn d'amics o veïns.

Per tant, mentre no hi hagi una regulació acompanyada d'una identificació digital real a Internet, cap llei no funcionarà eficaçment. El control d'aquest problema no només passa per la legislació, sinó també per l'educació, la comunicació constant i l'acompanyament proper dels pares a la vida digital dels seus fills. Només així es podrà abordar de manera efectiva aquest desafiament creixent.

La responsabilitat que els menors facin un ús inadequat de les xarxes recau a les empreses tecnològiques o als adults propers a ells?

Els principals responsables de vetllar pels menors són els pares i és evident que la responsabilitat més gran recau sobre ells. Avui dia, estem oblidant una cosa fonamental: educar. Ens oblidem de l'educació digital, cosa indispensable quan donem als nostres fills un mòbil als nou anys o els permetem tenir xarxes socials als 11 o 12 anys. Tot i això, estem deixant que aprenguin pel seu compte, i aquest és el gran error. Hem d'acompanyar-los al procés. També és cert que les plataformes digitals haurien de prendre més mesures de precaució per evitar el mal ús per part dels menors.

Els principals responsables de vetllar pels menors són els pares. No obstant això, estem deixant que aprenguin pel seu compte, i aquest és el gran error. Hem d'acompanyar-los en el procés. També és cert que les plataformes digitals haurien de prendre majors mesures de precaució per a evitar el mal ús per part dels menors

Com a pares, tenim l'obligació legal de protegir els nostres fills i filles en tots els àmbits de la vida, i això inclou l'àmbit digital. No podem continuar evadint aquesta responsabilitat; ens cal involucrar-nos molt més en l'era en què vivim. Per poder protegir els nostres fills, hem de conèixer el seu món, i això inclou el digital. Si no comprenem la seva realitat, no en podrem ser el referent. Quan s'enfrontin a problemes o dubtes, intentaran resoldre'ls pels seus propis mitjans o buscaran ajuda en terceres persones, cosa que no és ideal.

Hem de convertir-nos en la primera font a què acudeixin els nostres fills quan tinguin un problema.

Ens enfrontem a diferents problemàtiques: per una banda, el ciberassetjament; de l'altra, l'exposició a contingut inadequat; a més, hi ha l'addicció... Com podem gestionar aquesta acumulació de riscos per als menors?

És un procés difícil, però darrerament tinc la sensació, en parlar amb professionals i amb pares i mares, que tots estan esperant que el govern promulgui una llei que solucioni l'accés al porno o que les plataformes aconsegueixin regular els comptes perquè els menors no les utilitzin. Sembla que tothom espera una solució màgica, que no arribarà, perquè a Internet és impossible; per més mesures que s'intenten prendre a nivell legislatiu, és impossible posar portes al camp.

Tots estan esperant que el govern promulgui una llei que solucioni l'accés al porno o que les plataformes aconsegueixin regular els comptes perquè els menors no les utilitzin. Sembla que tothom espera una solució màgica, que no arribarà, perquè a Internet és impossible; per més mesures que s'intenten prendre a nivell legislatiu, és impossible posar portes al camp

Aleshores, on són les solucions?

Per exemple, retardar l'adquisició del primer telèfon intel·ligent als menors. No és raonable que nens i nenes de set, vuit o nou anys tinguin un smartphone en propietat, o que utilitzin una tauleta entre els tres i els vuit anys, com passa amb la majoria dels nens i nenes a Espanya.

I, a més, els donem els telèfons sense manual d'ús.

Evidentment. Quan els donem aquest primer dispositiu, hem d'establir normes clares d'ús i definir-ne les conseqüències per l'incompliment d'aquestes regles. El més important és acompanyar-los en aquest aprenentatge, no lliurar-los el telèfon mòbil i confiar que el control parental o les mesures de privadesa de les plataformes els mantindran segurs. Hem de parlar amb ells sovint, conèixer el que fan, quins youtubers segueixen, quines plataformes utilitzen, a quines aplicacions juguen. És fonamental dialogar, supervisar i assegurar-nos que estiguin fent un ús adequat a la seva edat i maduresa. Els pares no es poden desentendre.

El més important és acompanyar-los en aquest aprenentatge, no lliurar-los el telèfon mòbil i confiar que el control parental o les mesures de privacitat de les plataformes els mantindran segurs. Hem de parlar amb ells amb freqüència, conèixer el que fan, quins youtubers segueixen, quines plataformes utilitzen, a quines aplicacions juguen

Per a aquells pares que no ho saben, què se suposa que fa un menor de 12 anys a Internet? Quins són els riscos més comuns que enfronten aquests nens i nenes?

És clar que accedeixen a contingut inadequat, tant violent com sexualitzat. Però també estan molt exposats al grooming. Aquesta pràctica en què adults es fan passar per menors per guanyar-se la confiança i aconseguir material pornogràfic explícit o fins i tot arribar a quedar per abusar-ne. Els menors juguen a multitud d'aplicacions que tenen xats en línia, tant a través de les videoconsoles com la Xbox o la PlayStation, aplicacions mòbils gratuïtes, Fortnite, Among Us, Brawl Stars, totes tenen xat de veu o xats escrits en els quals interactuen amb desconeguts. Qualsevol ús d'aquestes aplicacions, d'aquests jocs, els està posant a les mans de gent que els pot fer molt de mal.

I, per altra banda, hi ha també els delictes que cometen els mateixos menors, difonent imatges de companys sense consentiment, moltes vegades imatges sexualitzades. O el ciberbullying, que és assetjament permanent. Hi ha una dada molt preocupant: gairebé el 50% dels delictes d'odi comesos a Internet són comesos per menors de 21 anys. És a dir, aquell tram que va des del primer ús del mòbil fins a la joventut. Són múltiples riscos i moltes vegades poden ser víctimes potencials i, altres vegades, els agressors.

Hi ha diferències entre els riscos que poden patir les nenes i els nens?

Molts pares i mares pensen que per tenir un nen mascle ja no estan exposats als groomers, i els pedòfils no fan pràcticament diferenciació de sexe. Quan són més grans, a l'adolescència, les noies pateixen més violència sexual i d'assetjament a Internet que els nens. Les noies tenen més possibilitats de ser víctimes d'intents d'aconseguir fotos o vídeos eròtics, fins i tot arribant a temes més greus, com el proxenetisme que hi ha a través de les xarxes. Hi ha molts intents de captar menors per a la prostitució en aplicacions com OnlyFans o les conegudes sugar babies.

Davant la possibilitat que els menors comparteixin fotos o vídeos sexuals, quins consells els podem donar per evitar aquestes situacions i com actuar si passa?

Els menors han d'entendre que, una vegada arriba alguna cosa a Internet, perden el control sobre això. Quan envien una foto, ja sigui seva o d'un company, aquesta imatge adquireix vida pròpia. Si a això li sumem com és de fàcil fer muntatges amb intel·ligència artificial, el risc s'amplifica. Ara està molt de moda entre ells crear memes o gifs per burlar-se de companys o companyes. Qualsevol imatge nostra que hi circuli, no sabem l'ús que li donaran. Fins i tot poden retocar una imatge normal per fer un muntatge i riure's d'algú, o convertir-la en una foto sexualitzada i pujar-la a pàgines de contingut per a adults. Els menors han de tenir molt en compte que si envien una cosa així, amb contingut sexual, i ho distribueixen, estan cometent un delicte de distribució de pornografia infantil.

Els menors han d'entendre que, una vegada alguna cosa arriba a Internet, perden el control sobre això. En el moment en què envien una foto, ja sigui seva o d'un company, aquesta imatge adquireix vida pròpia. Si a això li sumem el fàcil que és fer muntatges amb intel·ligència artificial, el risc s'amplifica. Ara està molt de moda entre ells crear 'memes' o gifs per a burlar-se de companys o companyes

Cal no oblidar que a Espanya estar en possessió d'imatges o vídeos de connotació sexual explícita, havent-hi menors d'edat, es considera pornografia infantil. Per tant, si l'envio, estic cometent un delicte de distribució de pornografia infantil. Si la rebo i me la quedo simplement pel fet de tenir la foto d'una companya o d'un company nu o un vídeo en alguna pràctica sexual, ja estic cometent un delicte de tinença de pornografia infantil. I això ens està costant molt entendre-ho als adults i als menors.

Ara mateix les plataformes més utilitzades pels adolescents i els menors són Instagram i TikTok. Són espais on els delinqüents sexuals es mouen a plaer?

Sí, jo sempre dic que TikTok s'ha convertit en el paradís dels pedòfils per les seves característiques. És una xarxa social que ho basa tot en balls, moltes vegades inadequats per als menors, molt de ball de reguetó i molts reptes d'imitar el que fan altres nois i noies, sobretot altres noies més grans. Hi ha milions de nenes que estan imitant el que fan noies més grans molt sexualitzades.

Hi ha molts pares i mares que diuen: “Bé, sí, el meu fill o la meva filla fa servir TikTok, però només el deixo veure”. És clar, estan veient contingut de persones més grans que estan fent reptes sexualitzats, i la menor no entén que això té una sexualització i ho imitarà pel simple fet d'aconseguir visualitzacions o seguidors.

Si això li dónes a un pedòfil, li estàs proporcionant el material pràcticament sense haver de moure's de casa. Trobarà nenes de molt curta edat totalment sexualitzades a la seva vestimenta, imitant balls de gent gran. Hem d'entendre que un pedòfil amb un compte fals està tenint accés a tot aquest contingut sense moure's del sofà de casa. TikTok s'ha convertit en una xarxa social que facilita molt aconseguir imatges per a aquesta gent.

TikTok està basat en balls, moltes vegades inadequats per als menors. Hi ha molts papàs i mamàs que diuen: 'El meu fill o la meva filla usa TikTok, però només li deixo veure'. És clar, estan veient contingut de persones més majors que estan fent reptes sexualitzats, i la menor no entén que això té una sexualització i ho imitarà pel simple fet d'aconseguir visualitzacions o seguidors

Instagram té altres riscos, com els groomers o la derivació a altres pàgines de contacte, com pugui ser OnlyFans o pàgines pornogràfiques. Cada vegada són més les persones que, com que tenen censura a la xarxa social, usen en la seva biografia un link per derivar els usuaris, entre ells menors, a pàgines pornogràfiques. El risc de la sexualització està molt vigent, tant a Instagram com a TikTok. L'altre gran risc és tot allò relacionat amb el contacte amb desconeguts, que sempre porta implícit un perill per als menors.

Quin impacte té tot això en el desenvolupament social i emocional dels infants?

Actualment, la majoria dels menors tenen dificultats per relacionar-se entre ells sense la mediació d'una pantalla. Les interaccions cara a cara, que abans eren naturals, han estat substituïdes per l'ús constant de dispositius electrònics, cosa que els genera problemes per establir relacions directes. A això s'hi afegeix la creixent influència de la sexualització i la violència presents en el contingut al qual accedeixen sense restriccions: sèries, pel·lícules i videojocs carregats d'agressivitat. Aquests models distorsionen els seus comportaments i les seves formes de comunicació, que giren cada cop més al voltant de la violència i el sexe, relegant altres maneres d'interactuar. Aquest fenomen afecta profundament la seva vida quotidiana i encara no som plenament conscients de l'impacte que això té en el seu desenvolupament social i emocional.

Actualment, la majoria dels menors experimenta dificultats per a relacionar-se entre ells sense la mediació d'una pantalla. Les interaccions cara a cara, que abans eren naturals, han estat substituïdes per l'ús constant de dispositius electrònics, la qual cosa els genera problemes per a establir relacions directes

Quin és el consum mitjà de pantalles i quin seria l'adequat en adolescents entre 12 i 16 anys?

Actualment, la majoria d'adolescents superen les quatre hores i mitja diàries d'exposició a pantalles, quan el límit adequat hauria de ser un màxim de dues hores, incloent-hi el temps davant de la televisió. Aquest excés és particularment notable al grup d'edat de 12 a 16 anys, que hauria de limitar el seu ús de dispositius electrònics a aquestes dues hores diàries. Tot i això, la mitjana a les Balears ja s'aproxima a les cinc hores, cosa que posa en relleu una preocupant tendència de consum desmesurat de pantalles entre els joves.

Quines estratègies són les més efectives per poder reduir aquesta dependència al mòbil que tenim tots, però també els adolescents?

Aquesta és una de les claus: la dependència a les pantalles la tenim tots. Convertir-nos en un exemple positiu per a ells seria fonamental, ja que critiquem molt els menors, i especialment els adolescents, per la seva addicció al mòbil, però els adults estem igual o pitjor. Conduïm amb el telèfon a la mà, els nostres fills ens parlen i estem mirant el mòbil. No en som un bon exemple, i aquest hauria de ser un canvi important, potser el principal.

Critiquem molt els menors, i especialment els adolescents, per la seva addicció al mòbil, però els adults estem igual o pitjor. Conduïm amb el telèfon a la mà, els nostres fills ens parlen i estem mirant el mòbil. No en som un bon exemple, i aquest hauria de ser un canvi important, potser el principal

L'altre canvi, que és senzill, és intentar seguir les recomanacions dels experts o de l'Organització Mundial de la Salut sobre el temps d'exposició a les pantalles, cosa que estem gestionant de manera desastrosa. Per començar, de zero a tres anys hi hauria d'haver zero pantalles, cosa que inclou la televisió. No obstant això, cada vegada és més comú veure nadons a la cistella amb la tauleta o el mòbil, o menjant amb el mòbil. L'any passat, un dels carrets més venuts a Espanya va ser el que té suport per a la tauleta. Si de zero a tres anys no haurien de tenir accés a les pantalles i ja estan tot el dia “empantallats”, anem pel mal camí.

De tres a cinc anys, un màxim de 30 minuts al dia; de cinc a dotze anys, un màxim de 90 minuts. És fàcil de dir, però si ho pensem, una pel·lícula ja són 2 hores. Els pares diuen: “No passa res, tots hem vist cine”. Ja, però si després els donem el mòbil perquè estiguin a TikTok, o els deixem la tauleta o la consola sense control, imagina't el temps total de pantalla al llarg del dia.

L'addicció s'ha de gestionar des de ben petits, i és tan senzill com seguir les recomanacions i intentar que es respectin els temps adequats. Si no ho fem quan són petits, i esperem a limitar-ne l'ús quan ja són adolescents, t'asseguro que tindràs una guerra a casa i el més probable és que la perdis, sense aconseguir reduir el temps d'exposició a les pantalles.

La recomanació és que fins als 14 anys millor no tenir en propietat un mòbil ni tenir accés a cap mena de xarxa social, oi?

Exacte. Als 14 anys crec que és una bona edat perquè a Espanya coincideix amb la responsabilitat penal. Per tant, si jo dono un smartphone al meu fill i aquest comparteix una foto d'una companya resulta que és un delicte, ja que segurament el meu fill acabarà detingut i a la Fiscalia de Menors. Considero que si un menor ja té capacitat jurídica de passar per un procés així, doncs està molt bé: “Pren el mòbil, però saps que si la fas ja la pagaràs tu directament”. A més, a Espanya es permeten les xarxes socials a partir dels 14 anys.

Donar-los el mòbil abans és un error, però hi ha mil pretextos: “El meu fill passa de l'escola, que era petitó, a un institut enorme i vull estar tranquil o tranquil·la per si li passa alguna cosa” o “Ha d'anar a casa a l'autobús ell tot sol i així em truca” o “Estem separats i no vull parlar amb l'altra part i per això vaig donar un mòbil al meu fill”. Tot i això, tots aquests problemes s'arreglen donant-li un mòbil sense connexió a Internet, que no tingui ni dades ni wifi, i que el meu fill o la meva filla em pugui trucar en un moment determinat o jo el puc localitzar a través d'una trucada.

El que no entenem és que si jo li dono el mòbil abans de temps, el meu fill consumirà abans d'hora segons quin contingut inadequat. Cada cop que s'avorreixi buscarà contingut que l'estimuli una altra vegada. I és fàcil que arribin a contingut violent i sexual. A més, si estan molt de temps jugant a aplicacions o videojocs que tenen contactes amb desconeguts, més exposats estan als riscos.

Els 14 anys és una bona edat per a tenir en propietat un telèfon mòbil. A Espanya coincideix amb la responsabilitat penal i el menor ja té capacitat jurídica de passar per un procés judicial

Tots els amics tenen mòbil i el nostre no vol ser l'últim a tenir-lo. Quins consells dónes als pares que estan bregant amb aquesta batalla?

En això sóc una mica brusc i acostumo a explicar-ho d'una manera molt contundent: prefereixo que el meu fill sigui un exclòs social per no tenir mòbil que un abusat sexual per tenir-lo. Pot semblar impactant, però és la veritat. Jo sóc pare d'un nen de 12 anys que no té telèfon mòbil, perquè prefereixo gestionar la frustració del meu fill per no tenir mòbil o no tenir WhatsApp, que haver de gestionar que el meu fill ha fet una foto, que ha rebut una foto, que està parlant amb un desconegut o que està veient pornografia. Per mi, és molt més fàcil manejar aquesta suposada exclusió social que el que implicarà donar un mòbil a un nen de només 11 anys per tenir-lo content i tranquil. Hem d'invertir temps ara, perquè el nostre fill o filla faci les coses de manera correcta i en el moment oportú, i així ens estalviarem una infinitat de problemes quan arribin a l'adolescència.

Quin feedback rep dels educadors, dels professors, dels pares? Donen la batalla per perduda?

Hi ha molta frustració, i al final, sembla que tothom espera que altres resolguin el problema. Els adults, en particular, semblen confiar que la legislació solucionarà tots els problemes relacionats amb l'addicció, els continguts inadequats i els riscos d'Internet. És cert que els col·legis estan saturats, i els professors assumeixen cada cop més responsabilitats. Per part seva, els pares, quan el problema arriba a casa, experimenten molta frustració, ja que reconeixen que, potser, si haguessin actuat d'una altra manera, les coses podrien haver estat diferents.

Al final, tots ens estem passant la “patata calenta”, però la nostra obligació com a pares, professionals i adults és protegir els menors. Si esperem que algú més resolgui el problema, estem abandonant, en certa mesura, aquesta responsabilitat fonamental.

Sempre hi ha hagut conflictes entre pares i fills, especialment a l'adolescència, i la solució sempre ha passat per la comunicació. Com podem recuperar aquesta comunicació efectiva en el context digital?

A l'era digital, la comunicació continua sent clau per resoldre conflictes, però és precisament quan menys l'estem practicant. Sembla que la comunicació entre pares i adolescents s'ha traslladat a l'àmbit digital, limitant-se moltes vegades a interaccions a través de WhatsApp, en lloc de converses cara a cara. Això ha generat un distanciament important, ja que els pares de generacions anteriors, nascuts a prop dels anys 80, van créixer sense Internet i ara estan criant nens que han nascut directament a l'era digital.

La bretxa generacional quant al coneixement i maneig de les tecnologies és enorme. Molts pares no comprenen realment l'impacte de l'ús constant de telèfons intel·ligents ni són conscients dels riscos que els seus fills enfronten en interactuar amb desconeguts a Internet. Tot i que intenten mantenir la comunicació, sovint no ho fan sobre temes digitals o d'interès per als seus fills, cosa que contribueix a l'avorriment i a l'aïllament dels joves al seu propi món.

Per això, és vital que els pares no només parlin, sinó que es comuniquin en els termes i contextos que els seus fills entenen. Això implica obrir-se als temes del món digital i abordar les preocupacions dels joves des d'una perspectiva més comprensiva i actualitzada. Lamentablement, molts pares se centren a parlar sobre allò que a ells els interessa, allò que genera una desconnexió. La veritable comunicació requereix esforç per comprendre i adaptar-se a la realitat en què estan immersos els joves avui dia.