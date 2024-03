El PP encén la polèmica en demanar a Madrid que subvencioni els xàrter des de Mallorca per veure la final de Copa

El PP ha introduït via urgència en el debat del proper ple del Parlament balear una Proposició No de Llei (PNL) insòlita: que el Govern central subvencioni amb la bonificació del 75% els 17 vols xàrter que s'estan noliejant perquè els mallorquinistes puguin viatjar a Sevilla per presenciar, el 6 d'abril vinent, la final de Copa entre el RCD Mallorca i l'Athletic de Bilbao, un dels clubs històrics d'aquesta competició. La petició ha generat una cascada de reaccions en contra de l'oposició, que veu aquesta mesura “demagoga i efectista per aconseguir quatre vots”.

La presidenta de l'Executiu autonòmic, la popular Marga Prohens, ha remès així mateix una carta al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, per demanar-li formalment “l'augment excepcional de la bonificació en les tarifes dels serveis xàrter o discrecional de transport aeri i marítim per als residents de Balears”. En un tweet, Prohens proclamava aquest dimecres que “la insularitat no pot ser un desavantatge a l'hora de tenir l'escalf de l'afició”. En concret, els bitllets dels vols xàrter des de Palma a Sevilla oscil·laran entre els 200 i els 590 euros, mentre que costaran 260 des de la capital balear a Madrid, des d'on els aficionats hauran de continuar el trajecte fins a Sevilla.

A la seva missiva, Prohens assenyala que un gran nombre de balears ha intentat obtenir un bitllet de transport per assistir a l'esdeveniment esportiu “sense èxit”, pel fet que “els serveis de transport regular no tenen prou capacitat per a un desplaçament de tal magnitud”. Atès que als transports xàrter o de caràcter discrecional no s'aplica la bonificació del 75% del cost del bitllet, considera que aquesta circumstància genera “una situació de desigualtat” respecte als aficionats de la resta d'equips participants per la insularitat. “Els poders públics tenen l'obligació d'implantar i de fomentar polítiques que promoguin compensar i pal·liar els efectes negatius de la insularitat”, sentencia.

Davant les dificultats de molts de mallorquinistes per desplaçar-se a donar suport al @RCD_Mallorca a la final de la #CopadelRey, he demanat per carta al ministre @Oscar_Puente_ l’aplicació excepcional de la bonificació del 75% als vols xàrter per viatjar a Sevilla.



La… pic.twitter.com/Q77P8FHea7 — Marga Prohens (@MargaProhens) 13 de marzo de 2024

Les reaccions per part de nombrosos usuaris de la xarxa social 'X' -abans Twitter- no s'han fet esperar. “No toquis res, Marga!! Deixa a la mà invisible i al lliure mercat encarregar-se”, responia irònicament un d'ells en al·lusió a la metàfora emprada per l'economista liberal Adam Smith per rebutjar la intervenció de l'Estat en pressuposar que el mercat es regula només mitjançant la llei de l'oferta i la demanda.

Un altre assenyalava: “Marga, he d'anar a un concert i els bitllets estan molt cars. Em pots pagar un jet privat?”. “Això vol dir doblers públics. A mi ni em va ni em ve el partit del Mallorca i no estic d'acord en pagar la festa als altres”; “no és cap necessitat vital anar a animar un equip de futbol. És una afició, i cadascú paga les seves”, o “Em sembla surrealista això, Margalida. Saps què ens fa més falta als mallorquins que anar a veure jugar el Mallorca? Sí, EL TREN DE LLEVANT. Si et poses en contacte amb el ministre, almenys que sigui per coses necessàries i per millorar la vida de tots els ciutadans”, són altres de les manifestacions generades.

A nivell polític, la iniciativa ha estat qualificada per l'oposició com a oportunista i electoralista. El portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha explicat que la formació decidirà el seu vot els propers dies, tot i que ha assenyalat que es tracta d'una “cortina de fum” i d'una mesura “populista”. Negueruela ha demanat el mateix suport per a tots els clubs de les Illes que han de noliejar-ne desplaçaments.

En termes similars s'ha pronunciat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que lamenta les “estranyes prioritats” del PP, que ha presentat aquesta iniciativa en substitució d'una altra sobre agricultura. L'ecosobiranista ha avançat que analitzaran en profunditat la proposta “perquè els inconvenients de la insularitat s'han de compensar sempre”, tot i que ha titllat la proposta de “demagoga i efectista per aconseguir quatre vots”.

Per la seva banda, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, s'ha mostrat en contra que el descompte de resident s'utilitzi per al desplaçament d'aficionats a un esdeveniment esportiu, mentre que la portaveu d'Unidas Podemos, Cristina Gómez , assenyala la contradicció entre aquesta proposta i “queixar-se per la indemnització de Muleta i regalar diners per a la segregació”.

Finalment, la portaveu de Vox, Idoia Ribas, celebra tota mesura que vagi encaminada a compensar el fet insular. En tot cas, tots els portaveus han coincidit a desitjar el triomf del RCD Mallorca.