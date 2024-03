El PP enciende la polémica tras pedir al Gobierno que subvencione los chárter desde Mallorca para ver la final de Copa

Davant les dificultats de molts de mallorquinistes per desplaçar-se a donar suport al @RCD_Mallorca a la final de la #CopadelRey, he demanat per carta al ministre @Oscar_Puente_ l’aplicació excepcional de la bonificació del 75% als vols xàrter per viatjar a Sevilla.



La… pic.twitter.com/Q77P8FHea7