La 'presencia' de gogós en la zona VIP del partido Mallorca-Barça desata la polémica: “Es machista y denigrante”

La proyección de imágenes holográficas de gogós en la nueva zona VIP del estadio Son Moix durante el partido del RCD Mallorca-FC Barcelona, celebrado el pasado martes, ha encendido la polémica en la isla. Mientras unos califican de “denigrante” y “casposa” esta experiencia, otros jalean la nueva imagen con la que se quiere acompañar los prolegómenos de los encuentros: “Quiero hacer mención especial a la previa que montó ayer el Mallorca. DJ, gogós, pirotecnia, alcohol. Tremendo festival antes de entrar al partido. Tenemos la mejores previas del fútbol español, se reconoce y no pasa nada”, manifiesta un usuario en Twitter.

La difusión de las imágenes se incluye dentro del nuevo concepto que se quiere implantar en el estadio para que el público disfrute no sólo de los duelos futbolísticos sino también de otros alicientes como la variedad gourmet y la música. “Vive una experiencia única en la que la alta gastronomía se entrelaza con espectáculos cautivadores”, publicita el local encargado de proporcionar el servicio, Presuntuoso ShowRestaurant. Lo que nadie esperaba es la “puesta en escena” de bailarinas encargadas de amenizar los momentos previos al partido.

“Puede ser el momento de suspender las subvenciones públicas al RCD Mallorca”, ha manifestado la exdirectora del Instituto Balear de la Mujer y actual consellera de Més per Mallorca en el Consell de Mallorca. Junto a ella han sido numerosas las voces críticas que se han alzado contra la “presencia” de gogós en el estadio: “Sólo nos falta una table dance en Son Moix. Gogós bailando en la zona VIP. Esto no es lo que queremos, RCD Mallorca. Está bien tener un estadio moderno, pero visto esto a veces echo de menos aquel ambiente en el antiguo Lluís Sitjar”, recrimina un usuario en Twitter.

Las críticas, de hecho, no dejan de sucederse: “En tiempos post Rubiales, cuando el sentimiento mayoritario está detrás del #SeAcabó, no sé si esta es la imagen machista, casposa y retrógrada que quiere comunicar al mundo el RCD Mallorca”, lamenta otro usuario, mientras otra de ellas añade: “Menuda imagen que damos. No sé en que momento pensaron que poner gogós en un puñetero partido de fútbol era buena idea. Aunque no lleve la explotación del local el Mallorca, cosas como estas no deberían permitirse”.

“Tema Presuntuso, seguramente han pagado al Mallorca un buen dinero para la explotación de esa zona y dentro de la legalidad pueden hacer lo que consideren lo más oportuno. Pero lo de poner a una gogó en los tiempos en los que estamos parece poco acertado y machista”, proclama otro usuario indignado.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el RCD Mallorca pero no ha atendido a sus llamadas. Tampoco el club se ha pronunciado públicamente sobre la polémica generada. Por su parte, el show restaurant ubicado en la zona VIP de Son Moix y encargado del nuevo servicio defiende la 'presencia' de bailarinas en el estadio. En declaraciones a Diario de Mallorca, el dueño de Presuntuoso, Leonardo Melucci, señala que se trata “una experiencia aparte del fútbol” y afirma que el término gogó es “ofensivo” para unas bailarinas a las que considera “artistas”. “No estamos en una iglesia, es un restaurante”, llega a espetar.

El restaurante se promociona así en su web: “Presuntuoso: donde cada momento es una manifestación de distinción, cada plato es poesía y cada experiencia es inolvidable. Te invitamos a vivir la excelencia culinaria, el entretenimiento de élite y el lujo en su máxima expresión”.