PP i Vox fracassen en el seu intent de nomenar Leonor filla adoptiva de Mallorca

PP i Vox s'han donat de cara en el seu intent de nomenar la Princesa Leonor com a filla adoptiva de Mallorca. La iniciativa havia estat llançada per la formació d'extrema dreta i secundada pels conservadors, que van anunciar que votarien la proposta “amb molt d'orgull”. Tot i això, durant el ple celebrat aquest dijous al Consell de Mallorca, ni els uns ni els altres han aconseguit el suport necessari de les tres quartes parts de l'hemicicle per tirar endavant el nomenament.

Després d'un debat en què s'han sentit acusacions de “bloqueig” a les iniciatives de l'equip de govern i d'“instrumentalització de la Corona”, la proposta ha comptat amb 18 vots a favor de PP i Vox, 11 abstencions de PSIB-PSOE i El Pi i quatre vots en contra, cosa que ha tombat finalment la iniciativa.

Per a Vox, “a través de la seva tasca”, la Princesa Leonor “ha enfortit els llaços entre Mallorca i la Corona, contribuint significativament al benestar ia l'orgull de la societat” de l'illa. “El seu compromís amb la joventut a Mallorca ha estat especialment notable, inspirant les futures generacions a assolir les seves més altes aspiracions”, defensaven els de Santiago Abascal, convençuts que aquest nomenament serviria “com a reconeixement del seu impacte positiu i continu per a l'illa” com a futura reina d'Espanya“

La proposta va despertar nombroses reaccions en contra, sobretot quan una de les principals reivindicacions d'una part de la societat balear passa per la recuperació del Palau de Marivent per a la ciutadania i que es converteixi en un centre d'art obert, cosa que mai no han donat suport ni al PP ni a Vox.