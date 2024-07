Precinten per deficiències un edifici pròxim al bar l'esfondrament del qual va deixar quatre morts a la Platja de Palma

Un edifici de dues plantes a Platja de Palma ha estat precintat aquest divendres, després que tècnics d'Urbanisme hagin detectat, durant una inspecció rutinària, deficiències en un pilar. La construcció es troba al carrer Cartago de Platja de Palma.

El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Óscar Fidalgo, ha confirmat que “tècnics de Disciplina Urbanística i Seguretat a l'Edificació, dins de les habituals rondes d'inspecció que realitzen, han descobert aquest divendres que en un edifici situat al carrer Cartago, un dels pilars que sustenten l'edifici estava trencat”. “Davant d'aquesta situació”, ha continuat, “s'ha avisat els bombers i la Policia Local per procedir a desallotjar l'edifici”.

Fidalgo ha detallat que “l'edifici consta de dues plantes superiors i planta baixa on hi ha un restaurant”. “Les dues plantes superiors estaven ocupades per dues persones, però com és la seva segona residència han tornat al seu primer habitatge després de ser desallotjats”, ha finalitzat.

Al mateix carrer, el 23 de maig passat la terrassa del Medusa Beach Club, un conegut local d'oci, es va enfonsar pel sobrepès i va provocar la mort de quatre persones. Més tard, les autoritats van informar que la terrassa del local no disposava de llicència d'activitat ni d'ocupació, ja que l'estructura no havia estat reforçada per a aquest ús i, a conseqüència de la sobrecàrrega de pes juntament amb els clients que en aquell moment ocupaven l'espai, van acabar desplomant-se tant la terrassa com la planta baixa del local.

El passat 11 de juliol, es va precintar un restaurant del mateix propietari que el Medusa Beach Club per motius similars. El local, ubicat també al carrer Cartago, no havia corregit les deficiències marcades per una Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) del 2014.