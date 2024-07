“Per diners és igual la salut”: el propietari del local de Palma on van morir quatre persones fracassa en obrir-ne un al costat

“Per fer diners els és igual la salut i la vida de les persones”, lamenta un veí de Platja de Palma. Aquesta barriada de la capital balear, epicentre del turisme alemany a Mallorca i una de les destinacions pioneres en l'explotació del sol i platja, va viure fa unes setmanes un dels episodis més traumàtics de la seva història recent: la terrassa del Medusa Beach Club, un conegut local d'oci, es va enfonsar pel sobrepès i va provocar la mort de quatre persones. Les flors en commemoració de les víctimes continuen col·locades als peus de l'establiment.

A pocs metres, al local contigu, el propietari ha intentat, sense èxit, reobrir un restaurant. La pizzeria Laguna Playa va aixecar la seva persiana dilluns passat, només set setmanes després del tràgic accident del Medusa Beach Club. Poc temps ha durat aquesta nova aventura del propietari: aquest mateix dijous, l'Ajuntament de Palma decidia clausurar la pizzeria per no corregir les deficiències marcades per una Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) del 2014. De nou, es repetia la història del Medusa Beach Club, encara que afortunadament sense víctimes: el local tenia una ITE els defectes de la qual no havia esmenat, però el propietari decidia obrir-lo al públic.

Els residents de la zona asseguren que no els sorprèn aquest fet, ja que molts locals de Platja de Palma estan en condicions “dubtoses”, i asseguren haver passat “por” des que hi va haver el tràgic accident del Medusa Beach Club. “Des de l'esfondrament, si hem d'anar a un bar, evitem anar a un que hagi estat construït sobre una casa antiga”, expressa un veí a escassos metres del lloc del succés, tot i que assegura que “com a residents, a aquests locals tampoc solien anar abans”, ja que prefereixen els establiments ubicats a “la segona línia” de la platja pels “preus i la gent que va”. “A molts llocs, ni tan sols el cambrer sap parlar espanyol”, conclou.

Tot i que l'Ajuntament de Palma clausurés dijous passat el restaurant Laguna Playa per deficiències sense corregir -que havien estat marcades en una ITE del 2014-, els residents asseguren que no els sembla suficient. “No entenem com no hi ha inspectors ara controlant tots els establiments”, reclama una veïna. “Ho han descobert per casualitat, perquè aquí hi ha molts locals igual i no revisen res”, afegeix. A més, relaciona l'interès en la cloenda del restaurant Laguna Playa amb l'impacte que va tenir el sinistre del Medusa Beach Club: “Ara han tancat el restaurant Laguna Playa perquè hi va haver un accident al local del costat i la gent s'hi va interessar”.

Els residents de la zona defensen que “haurien de fer-se més inspeccions”, ja que “qualsevol local pot haver fet obres il·legals o estar en males condicions”. Així mateix, temen que “algun dia hi hagi una altra ensulsiada o un altre accident”. Lamenten que aquesta zona de la Platja de Palma, més propera a s'Arenal, està “oblidada” per part de l'Administració. “Sembla la ciutat sense llei”, afirma una mare que juga amb la seva filla a la platja. “Està tot descuidat, la sorra plena de vidres, el passeig sense passos de zebra”, afegeix. “És un desastre, ho fan tot per la pasta”, expressa un noi que treballa els estius en aquesta zona. “Venim cada any, treballem a diferents establiments, i gairebé ningú compleix la norma. La majoria de locals aquí tenen irregularitats, ningú demana llicències ni mira infraestructures”, conclou.

Clausura del restaurant Laguna Playa

El departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma va ordenar aquest dijous el tancament “immediat i preventiu” del restaurant, inaugurat dilluns passat al costat de l'antic Medusa Beach Club, a l'ensorrament del qual van morir quatre persones i van resultar ferides vint més. El propietari del Medusa Beach Club, Christian Arnsteiner, havia tornat a obrir el restaurant contigu a penes un mes i mig després del tràgic accident. El local, que s'ubica al número 35 del carrer Cartago (contigu al Medusa Beach Club), no havia corregit les deficiències marcades per una Inspecció Tècnica d'Edificis de 2014.

El batle de Palma, Jaime Martínez, va assegurar dimecres van tenir coneixement de l'obertura del local, i per això “es van fer inspeccions” i, arran de les mateixes, aquest dijous es va decretar el tancament de l'establiment. El restaurant es mantindrà clausurat fins que quedin solucionades les deficiències detectades, segons el tinent d'alcalde d'Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo. Les deficiències no estaven tipificades com a greus, però calia corregir-les. Deu anys després, el propietari no havia solucionat els defectes detectats i la Disciplina Urbanística li ha advertit que l'incompliment de l'ordre podria comportar mesures d'execució forçosa i subsidiària de les obres, així com la imposició de multes coercitives.

Cal destacar que precisament aquest dimecres a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, la portaveu del Consistori, Mercedes Celeste, va confirmar que els propietaris del negoci sinistrat havien obert un nou negoci i que, en tot cas, sí que tenia la llicència d'activitat, perquè és diferent de la del vell establiment. Celeste va assegurar que, encara que no hi havia “cap sospita” que el local no fos segur per a treballadors i clients, l'Ajuntament de Palma romandria “vigilant”, ja que es tracta d'edificis molt antics.

Mateix propietari que el Medusa Beach Club

El Medusa Beach Club, ubicat al costat del restaurant clausurat, es trobava en un edifici de dues altures (planta baixa i soterrani) ubicat al número 34 de l'avinguda Cartago, però el terrat s'utilitzava com a terrassa oberta al públic. El 23 de maig passat la terrassa va col·lapsar i es va enfonsar i va provocar la mort de quatre persones i va causar 16 ferits. Més tard, les autoritats van informar que la terrassa no tenia llicència d'activitat ni ocupació.

Una vintena de persones es trobaven a la terrassa de la primera planta quan, passades les 20.30 hores, l'estructura es va ensorrar, provocant alhora l'enfonsament de la planta baixa, que es va emportar la volta de marès que la sostenia i que finalment va acabar impactant contra el soterrani, en què s'ubica una altra discoteca que en aquell moment estava buida, el Coco Rico. Les víctimes van caure des d'una alçada de tres o quatre metres.

Van perdre la vida una treballadora del pub, de 23 anys, dos turistes alemanyes de 20 i 30 anys i un client senegalès, Abdoulaye Diop, que a l'instant de la caiguda es trobava prenent un cafè al lloc. Diop, de 44 anys, va rebre el 2018 la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc per salvar la vida d'un banyista. A dia d'avui, al costat de les restes de l'edifici esfondrat, encara es poden trobar flors, espelmes i diferents objectes en memòria de les víctimes mortals després del sinistre.

Obres deficients i sobrepès a la terrassa

L'accident va ser el resultat d'una combinació de circumstàncies. L'antiguitat de l'edifici i la remodelació recent del sostre com a terrassa van provocar el seu col·lapse. L'estructura, ja vella, no estava dissenyada per suportar el pes de totes les persones que s'hi trobaven en el moment de l'esfondrament, ja que se sumava el pes d'una reforma il·legal duta a terme el 2013. Eder García, cap de Bombers de Palma, va explicar que no es pot afirmar que el local superés l'aforament permès, ja que, en no tenir llicència per fer servir la terrassa, no hi havia un aforament establert. “Allà dalt no hi hauria d'haver hagut res”, va indicar.

Les obres dutes a terme el 2013 van consistir a executar forjats d'uns 40 metres quadrats, a més de dos murs d'obra adossats a les parets dels edificis laterals d'uns 14 metres de longitud i una escala d'accés a la coberta. Els treballs van ser llavors realitzats per un soci del propietari que des del 2021 regenta el Medusa Beach Club, i que aleshores ostentava la gestió d'un restaurant mexicà ubicat al mateix espai de l'esfondrament. Eder García va comentar que el 2013 la propietat va dur a terme una sol·licitud d'obres a la coberta existent que es va denegar, però que els treballs “es van fer igualment”.

El 2023, el Medusa Beach Club va rebre una Inspecció Tècnica d'Edificis en què es van assenyalar deficiències del local que requerien la seva esmena. Tot i això, no es va comprovar per part de l'Ajuntament de Palma si s'havien corregit els defectes assenyalats. El batle, Jaime Martínez, va declarar que “si una ITE és desfavorable, s'han de fer les actuacions pertinents per part de la propietat” i va defensar els “excel·lents professionals” del Consistori que “compleixin les seves funcions i obligacions”. Martínez va posar èmfasi en la impossibilitat per part de l'Ajuntament de revisar tots els locals de la ciutat i va apel·lar a la responsabilitat dels titulars dels locals.

El propietari va quedar en llibertat amb càrrecs

El propietari del Medusa Beach Club i del restaurant Laguna Playa (inaugurat dilluns passat i tancat quatre dies després per no complir amb les ordres d'esmenar les deficiències detectades en una ITE del 2014) va ser detingut a finals de juny per la seva presumpta implicació en comissió per omissió de quatre homicidis per imprudència greu i sis per lesions greus per imprudència després de l'accident en què van morir quatre persones i vint més van resultar ferides. Va quedar en llibertat amb càrrecs i amb retirada de passaport després de passar pels jutjats.

El Grup d'Homicidis es va fer amb les investigacions a partir dels informes tècnics elaborats per l'Ajuntament de Palma, que van determinar que el col·lapse es va produir en una coberta que estava sent utilitzada com a terrassa malgrat no disposar de llicència d'activitat ni autorització per a això. L'estructura no havia estat reforçada per a aquest ús i, com a conseqüència de la sobrecàrrega de pes de la mateixa juntament amb els clients que en aquell moment ocupaven l'espai, van acabar desplomant-se tant la terrassa com la planta baixa del local.