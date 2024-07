Prohens insisteix que “es necessita un diagnòstic seriós i rigorós” per “prendre mesures” contra la massificació

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistit aquest dimarts que “es necessita un diagnòstic seriós i rigorós” per “prendre mesures” contra la situació de massificació turística a les illes, que el Govern és conscient que “genera malestar” a la ciutadania.

Prohens ha negat que el PP hagi canviat de discurs, malgrat les crítiques de l'oposició a qui ha acusat de “posar-se darrere de la pancarta encara que fins fa tan sols un any governava en aquesta comunitat autònoma i van permetre un augment de 115.000 places turístiques i un creixement sense precedents de l'oferta turística il·legal”.

La presidenta assegura que el Govern “és conscient del malestar” que existeix entre la població pel “creixement insostenible dels últims anys, que és evident que no pot continuar”. Tot i que ha precisat que, de la mateixa manera, l'Executiu “és conscient que aquesta és una comunitat turística” i, per aquest motiu, creu que “cal defensar la principal indústria d'aquesta terra, com a principal creadora de benestar i llocs de feina”.

En aquesta línia, la presidenta ha considerat que “la millor manera de defensar aquest aspecte és liderant el debat actual sobre límits, gestió, creixement, infraestructures i la necessitat de retornar la rendibilitat social del turisme, que s'ha perdut els últims anys”.

D'aquesta manera, Prohens ha manifestat el seu “màxim respecte” a totes aquelles persones que aquest diumenge van decidir sortir als carrers de Palma --més de 20.000, segons la xifra definitiva facilitada per la Policia Nacional, i 50.000, segons els organitzadors--, convocats per la plataforma 'Menys turisme, més vida'.

Si bé, ha aprofitat també per condemnar els actes puntuals de vandalisme que van tenir lloc coincidint amb la mobilització, els quals, ha ressenyat, “no són benvinguts ni són el sentiment majoritari” dels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma, sinó que, segons la seva opinió, “són tot al contrari, ja que retraten més els qui ho fan que cap a qui van dirigits”.

Amb tot, Prohens ha assenyalat que els convocants de la manifestació de diumenge a Palma participen en els grups de treball que ja s'han constituït en el marc de la Mesa per al Pacte Social per la Sostenibilitat, com també ho faran en aquells que es constituiran al llarg d'aquesta setmana i la setmana que ve.

Precisament, en relació amb aquests grups de treball, la presidenta ha valorat que “hi ha consens” que “cal un diagnòstic seriós i rigorós per després poder prendre mesures”. “Un diagnòstic que”, segons ha precisat, ja li hauria agradat trobar-s'ho fet “pels que ara fiquen pressa” perquè s'adoptin mesures.

I és que, ha continuat, “cal ser conscients de la importància i la sensibilitat de les polítiques dirigides cap a un sector que genera centenars de milers de llocs de treball en aquesta comunitat autònoma”.

“No ens hem de confondre, ni deixar-nos portar per percepcions individuals, ni per fílies i fòbies”, ha destacat, a més que la plataforma 'Les illes que t'estimes més. Tu tries!' està rebent moltes visites i propostes per part de la ciutadania.