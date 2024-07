Prohens, a l'expectativa de la decisió de Vox: “No entendria que aquí es trenqués cap acord”

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dit estar a l'“expectativa” de la decisió que pren aquest dijous la direcció nacional de Vox, tot i que ha matisat que “no entendria que aquí -a les Balears- es trenqués cap acord”.

“Nosaltres no estem incomplint el programa de governabilitat que tenim amb Vox”, ha defensat la líder de l'Executiu autonòmic aquest dijous en declaracions als mitjans, després que el partit liderat per Santiago Abascal hagi acusat el PP de trencar els pactes de govern que comparteixen en algunes comunitats autònomes pel repartiment de migrants no acompanyats acordat a la conferència sectorial de Tenerife.

La presidenta, sobre això, ha assegurat que, de moment, no han rebut cap trucada de Vox a nivell autonòmic, encara que ha tornat a remarcar que l'acord de governabilitat no s'ha incomplert.

De fet, sobre el repartiment de menors no acompanyats acordat aquest dimecres passat, Prohens ha recordat que és una distribució que ve del 2022 i que, a més, han reduït a Balears al 50% -de 20 menors a 10-.

El que ha rebutjat el PP a totes les CCAA, ha afegit Prohens, és el nou repartiment que pretenia el Govern d'Espanya i que suposa “una imposició a través de la Llei d'Estrangeria”.

Per tant, ha assegurat que a les Illes “no s'està incomplint el programa de governabilitat amb Vox, de 110 punts”. “Em comprometo i estic disposada a complir-ho, però no hi ha cap punt que faci referència a menors no acompanyats; sí que n'hi ha sobre la lluita contra les màfies, la instal·lació de nous radars i per al control de la immigració irregular en l'àmbit de les nostres competències”, ha matisat Prohens.

Demana temps per acollir els menors

“Demanem temps, no estem en disposició, en aquests moments, de rebre els menors no acompanyats”, ha dit la presidenta sobre els deu menors migrants que seran enviats a les Illes, segons l'acord de la conferència sectorial.

En aquesta línia, Prohens ha insistit que Balears ja està fent “un esforç molt per sobre” de les seves possibilitats, recordant que els centres d'atenció als menors estan al 650% de la seva capacitat.

“Tenim una situació dramàtica a Balears i les pitjors dades de la història de la comunitat pel que fa a arribada d'immigrants irregulars per via marítima”, ha avisat la líder autonòmica.

Al respecte, ha opinat que el repartiment “no va de solidaritat o de no entendre el patiment d'una comunitat com les Canàries, sinó de recursos i de la capacitat d'acollida”, i Balears “ha arribat al límit”.

Prohens, davant aquest escenari, ha acusat el Govern d'Espanya de traslladar la seva responsabilitat a les comunitats autònomes i ha demanat, de nou, que es tingui en compte la singularitat de les Balears.

Segons ha explicat, aquest és un dels motius que han portat les Illes a rebutjar “la imposició del nou repartiment” de menors no acompanyats “que pretenia fer el Govern d'Espanya”.

“Hem rebutjat la nova Llei d'Estrangeria, que volia aprovar un repartiment totalment des de la imposició i que en el cas de Balears no incloïa el tracte específic per ser una comunitat que ja rep immigrants irregulars”, ha matisat la presidenta.

Per tot això, ha reclamat una Conferència de Presidents i un “canvi dràstic” de la política exterior del Govern d'Espanya. “Ja està bé que es renti les mans”, ha sentenciat.

Finalment, interrogada pels mitjans de comunicació per les darreres pasteres arribades recentment a Balears amb més de 150 migrants, alguns dels quals són menors, la presidenta ha reflexionat que és una evidència més que les Illes, que ja atenen els menors que arriben per via marítima, ara com ara, no poden acollir els deu del Govern d'Espanya.

“No són un paquet, són nens que necessiten atenció”, ha finalitzat Prohens, demanant de nou “temps per reorganitzar i veure com poder donar una acollida digna a aquests deu nens”.