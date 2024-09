Prop de 200 professionals s'apunten a la segona edició dels cursos de català del Servei de Salut

Prop de 200 professionals s'han apuntat a la segona edició dels cursos de català del Servei de Salut de Balears que se celebraran entre aquest dimarts i el proper 17 de desembre a tots els hospitals públics de la comunitat.

Segons ha informat en un comunicat la Conselleria de Salut, aquesta segona edició del curs de català inicial per a personal sanitari comptarà amb 197 alumnes. En concret, s'hi han apuntat 75 professionals sanitaris de l'Hospital Universitari Son Espases, 30 de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, 19 de l'Hospital Comarcal d'Inca, 12 de l'Hospital de Manacor, 43 professionals de l'Hospital Can Misses i 18 del Mateu Orfila.

El curs, presencial, s'adreça a professionals sanitaris i zeladors de tots els nivells assistencials amb escassos o nuls coneixements de català i està dissenyat i enfocat a les situacions comunicatives pròpies de l'àmbit sanitari. Tindrà una durada de 50 hores, en dues sessions setmanals de dues hores i s'impartirà de manera presencial, encara que els alumnes que no puguin assistir a classe per motius laborals podran seguir les sessions telemàticament.

El certificat que s'obtindrà en aquest curs -d'aprofitament o assistència- es valorarà com a mèrit en els processos de provisió de places i en les borses de treball de totes les categories professionals sanitàries del Servei de Salut. Fa un any, el Govern del PP va eliminar el requisit del català a la sanitat pública per convertir-lo en un mèrit.

La Conselleria ha assegurat que el curs de català inicial per a personal sanitari està tenint molt bona acollida per part dels professionals. A la primera edició d'aquest any, que es va iniciar el 19 de març, es van apuntar més de 200 professionals sanitaris.