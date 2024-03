Un recurs traspaperat retarda 'sine die' el judici a un professor de Mallorca acusat d'abusar de diverses alumnes

El judici previst a l'Audiència Provincial de Balears contra un professor de matemàtiques i tres joves més acusats d'abusos sexuals a exalumnes d'un col·legi de Palma ha quedat suspès a causa d'un recurs de la defensa que l'Audiència Provincial mai va tramitar.

La vista oral patirà un evident retard després d'accedir parcialment el Tribunal a la petició de la defensa en aquell escrit: així, el judici queda pendent d'una prova de maduresa als acusats que de moment no té data, com tampoc no hi ha calendari per celebrar el judici.

La Fiscalia demana per al professor, un jove de 26 anys, una condemna de 12 anys de presó, llibertat vigilada amb obligació de participar en un programa d'educació sexual i la inhabilitació per a feines que comportin contacte amb menors durant 15 anys.

Tres acusats més, de 21, 22 i 23 anys, seran jutjats amb ell. Per a dos la Fiscalia demana una condemna de deu anys i mig de presó, cadascun, i per al tercer sol·licita nou anys de presó.

Un recurs sense contestar

El recurs de l'advocat Pablo Juanico, representant del docent, sol·licitava practicar una prova de maduresa tant als acusats, tots força joves, i les víctimes, menors d'edat. L'apel·lació va ser presentada l'abril del 2022 davant l'Audiència, però mai no va rebre resposta.

L'advocat en va advertir en una vista del cas celebrada el febrer del 2023, però en aquell moment el Tribunal va creure que el recurs s'estava estudiant i que, amb més d'un any de marge, hi havia prou temps perquè es contestés abans del judici. De fet, la tramitació no havia arribat a començar.

Per aquest motiu, arribats a la data del judici, el lletrat sol·licitava la nul·litat per vulneració de drets fonamentals. Aquesta tesi ha estat rebutjada pel Tribunal, que tot i això s'ha obert a solucionar l'error --alletat a un error informàtic-- accedint parcialment a la petició del lletrat.

La solució oferida pels magistrats ha estat practicar la prova de maduresa als acusats, i només si el forense ho considera necessari es permetrà explorar les víctimes.

El fiscal Julio Cano s'havia oposat a aquest extrem perquè com que són menors de 16 anys “no poden consentir i punt, i no hi ha més qüestió”. En cap cas la valoració a les víctimes la farà un pèrit privat, ha aclarit la presidenta del Tribunal, que s'ha compromès a intentar un nou assenyalament “com més aviat millor”.

Presumptes abusos sexuals a exalumnes del col·legi

El docent està acusat, amb diversos amics, d'abusos sexuals a diverses alumnes del col·legi on havia treballat fins uns mesos abans. Totes les víctimes tenen edats inferiors als 16 anys.

Els fets es remunten a l'any 2021. El docent havia treballat com a professor substitut de matemàtiques a l'escola i, finalitzat el curs, una alumna hi va contactar a través d'una xarxa social amb un compte fals. Amb tot, la Fiscalia sosté que al cap de pocs dies ell hauria esbrinat la seva identitat i va continuar conversant amb ella i la seva germana.

Al juny, presumptament es va citar amb les menors en un parc a prop del domicili d'aquestes, i van consumir diverses cerveses; la nit de Sant Joan, hauria quedat novament amb una i les seves amigues per consumir alcohol.

Sempre segons el fiscal, el 2021, el professor va anar amb els amics a una festa d'aniversari d'una de les menors a la platja, on hi havia adolescents de 13 a 15 anys. Els adults es van presentar amb alcohol que van consumir amb les menors i, amb el pretext d'un 'joc del repte', presumptament el professor i un altre coacusat van fer tocaments a dos menors.

La Fiscalia descriu més cites similars, en un mirador i una platja, i situa el juliol del 2021 un episodi a la casa del processat on tres dels acusats s'haurien repartit per parelles a les habitacions. El fiscal acusa l?home d?haver convençut una menor, que havia consumit importants quantitats d?alcohol, per intentar relacions completes, encara que precisa que no les van arribar a consumar.

El fiscal també planteja imposar als acusats ordres d'allunyament amb prohibició de comunicació respecte a les menors, i el pagament d'indemnitzacions de 6.000 euros per a cadascuna.

Segon judici contra el professor

El professor acaba de ser jutjat a l'Audiència Provincial per un cas anterior que afecta una altra alumna. L'estudiant va denunciar que el docent li va grapejar un pit quan es va acostar a preguntar-li un dubte. L'home va negar aquesta versió.

Després de la denúncia de la mare, el centre va decidir no renovar el contracte al professor, si bé el motiu oficial va ser l'incompliment de protocols Covid vigents a l'època, i no es van activar més protocols. La Fiscalia va retreure al judici l'actuació del col·legi, considerant que no va fer “el que toca”.