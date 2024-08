Sumar qüestionarà el Govern al Congrés sobre la presumpta violència policial al desnonament del poblat barraquista d'Eivissa

Sumar preguntarà al Congrés dels Diputats pel desnonament de Can Rova a la pròxima sessió de control al Govern. El diputat Fèlix Alonso i el portaveu adjunt Enrique Santiago han registrat davant de la taula de la cambra quatre preguntes que formularan quan es reprenguin les sessions ordinàries al setembre.

Els dos membres del grup parlamentari plurinacional interrogaran l'Executiu de Pedro Sánchez –i del qual la seva coalició en forma part– si a Moncloa es té constància del desallotjament que va dur a terme la Guàrdia Civil en aquesta finca d'Eivissa on, durant anys, han arribat a viure en barraques i caravanes fins a un miler de persones pagant lloguers il·legals a un dels propietaris del terreny.

Després d'escoltar el relat dels afectats, recollit per mitjans de comunicació com elDiario.es, en què denunciaven presumptes càrregues, cops i tracte vexatori per part dels antiavalots de la Benemèrita, Alonso i Santiago inquireixen l'Executiu si està analitzant les imatges que s'han difós “per dilucidar si hi va haver una actuació desproporcionada o no”. En cas afirmatiu, els diputats de Sumar es qüestionen si s'ha obert “la pertinent investigació i expedients”.

El grup parlamentari de Sumar també preguntaran al Govern si té previst “col·laborar amb les administracions competents per donar una alternativa residencial efectiva, urgent i de manera proactiva a les persones desallotjades de Can Rova”.

“Per a aquestes persones, treballadors i treballadores d'Eivissa, pagar un lloguer a l'illa és simplement un impossible”, diu el text del registre, que també reflecteix que, de moment, les dues-centes persones que vivien al poblat barraquista al moment del desallotjament no han pogut tornar per buscar les pertinences i els vehicles que van deixar enrere quan va entrar la Guàrdia Civil amb l'ordre judicial que autoritzava el desnonament.