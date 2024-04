La UCO recull a l'IbSalut documentació per a la Fiscalia Europea sobre el contracte del cas Koldo

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha recollit al Servei de Salut de Balears (IbSalut) documentació per a la Fiscalia Europea en relació amb el contracte del cas Koldo, segons han indicat a Europa Press fonts pròximes a la investigació.

En concret, dimarts passat funcionaris de la Guàrdia Civil van visitar la seu de l'IbSalut al carrer Reina Esclaramunda de Palma per emportar-se documentació de l'expedient del contracte a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, dins d'unes diligències declarades secretes.

L'IbSalut ha corroborat que la UCO va acudir a les seves dependències a sol·licitar documentació a instàncies de la Fiscalia Europea, sense especificar en relació amb quin tema. “L'IbSalut va aportar tota la documentació requerida en un ambient de cordialitat i col·laboració màxima”, recull un comunicat.

Així mateix, les fonts consultades han confirmat que, com havia avançat 'Diario de Mallorca', l'exdirector de l'IbSalut, Manuel Palomino, ha prestat aquest dimecres declaració davant de la Guàrdia Civil sobre unes resolucions relacionades amb la contractació d'emergència i els tràmits de fons europeus.

Cal recordar que el Govern va iniciar el 2023 una primera reclamació de 2,6 milions d'euros a l'empresa per la diferència de preu entre les màscares entregades i la qualitat d'una quirúrgica, si bé el març passat va decidir desistir-ne per iniciar un procés de revisió amb què sol·licitar la suma total del contracte, 3,7 milions d'euros. A més, el Govern ha posat en marxa una descertificació de fons europeus per les deficiències al contracte.