Unides Podem demana la dissolució de la Fundació Turisme Palma 365 per ser un “xiringuito” que finança a “pseudomedis d'ultradreta”

Unides Podem proposa “dissoldre la Fundació Turisme Palma 365”, dirigida per Pedro Homar, i la seva transformació en un ens per a la mitigació de l'impacte turístic. Aquesta fundació, que la regidora Lucía Muñoz (Podemos) ha qualificat de “xiringuito dels hotelers”, està destinada a fer promoció turística, a més d'“emportar-se una partida pressupostària milionària, de les més altes del pressupost municipal”, segons Muñoz.

Des de Podem insten l'Ajuntament de Palma a “escoltar el crit de les manifestacions contra la saturació” dels darrers mesos i consideren que no s'hauria de destinar “ni un euro més” a promoció turística. Muñoz ha criticat que les grans empreses del sector turístic com les hoteleres, els turoperadors, les grans navilieres i aerolínies, que suposen un 49% de la composició de la Fundació, “estiguin dirigint la política turística de l'Ajuntament”. La Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 és un òrgan mixt, compost a la part pública per l'Ajuntament de Palma i Ports de Balears. Totes dues entitats conformen el 51% de la Fundació.

Pressupostos de 2023

La fundació ha publicat les dades pressupostàries i la memòria d'activitats del 2023. Entre elles, Muñoz ha destacat algunes “accions promocionals força problemàtiques” i ha criticat el “finançament de pseudomedis amb fons de la Fundació”. A més, ha exigit que es coneguin quants diners públics s'han dedicat a pagar “campanyes per als hotelers en mitjans d'ultradreta” com OkDiario. La representant morada ha mostrat la seva “profunda preocupació” davant el fet que “les empreses que es lucren amb la saturació envien la política turística de Palma” i estiguin decidint pagar publicitat que les beneficia “directament amb fons públics”.

Muñoz ha acusat el regidor de turisme, Javier Bonet, de mentir en dir a la comissió d'economia “que els patrons privats aporten el mateix que l'Ajuntament”. A més, dels pressupostos d'aportacions del 2023 els patrons només van complir el 15%. %“, ha desgranat. Així, la regidora ha xifrat a ”1.771.000 euros“ els fons municipals que ”finalment s'han destinat el 2023 únicament a promoció turística“.

“Toca escoltar el crit dels carrers”

La regidora de Podem ha considerat que “toca escoltar el crit dels carrers i traduir-lo en accions polítiques concretes” i que “l'aprovació de la proposta suposaria la demostració del compromís de l'Ajuntament amb les manifestacions contra el turisme massiu i en defensa de la nostra terra ”. En aquest sentit, Muñoz ha volgut destacar que “tot el que s'està parlant a la taula social de Marga Prohens al final no és vinculant i als espais de decisió com el patronat de la Fundació és on es prenen les decisions i aquí estan exclosos els representants de la societat civil”.

A més, ha avisat al PP i al PSOE que el seu partit no acceptarà “esmenes cosmètiques que es dirigeixin a modificar els estatuts per canviar el nom però continuar fent el mateix”, en referència a una esmena presentada pel PSOE a la moció d'Unides Podemos. “No entenem per què el PSOE està fent la feina bruta al PP i només acceptarem esmenes de l'equip de govern que garanteixin la participació de la societat civil en igualtat de condicions amb els hotelers” ha conclòs.

Més d'un milió d'euros a promoció turística

La Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 va ser creada el 2012 pel govern popular de Mateu Isern com una entitat publicoprivada amb l'únic objectiu estatutari de “promocionar i fomentar el turisme de la ciutat de Palma, i si és possible, l'illa de Mallorca” (article 6 dels Estatuts de la Fundació). Hi ha 24 tipus d'activitats que estatutàriament pot desenvolupar la Fundació i totes són de promoció.

Després d'una anàlisi del Pla Estratègic 2023-2027 i el Pla d'Actuació per a l'exercici de 2024, es pot comprovar que la línia continua sent la mateixa: dels 1.300.000 euros pressupostats per a la Fundació el 2024, 1.016.354 euros es destinen a promoció turística. La resta pagar salaris, gestió d'oficines i altres despeses fixes. El Pla Estratègic 2023-2027 també està centrat en la promoció.