Vicenç Vidal veu “legítim” el preacord per a un concert català i defensarà un finançament “just” per a Balears

El diputat de Més per Mallorca integrat al grup Sumar, Vicenç Vidal, ha manifestat que mai criticaran que Catalunya aconsegueixi “avenços legítims”, com el concert econòmic, i que defensarà un finançament “just” per a Balears.

“Nosaltres mai criticaríem Catalunya per aconseguir avenços legítims, només defensem que Balears mereixem un finançament just”, ha desgranat a través d'un missatge a la xarxa social 'X', després del preacord entre ERC i PSC que implica, segons els republicans, la sortida de Catalunya del sistema de règim comú i la gestió del cent per cent dels tributs recaptats en aquesta autonomia.

Ja al juny i en declaracions a Europa Press, Vidal va reclamar una millora del finançament per a Balears amb vista a una futura reforma del sistema i no veia problemes amb la demanda de singularitat per a Catalunya, atès que és el mateix estatus que aspira per a l'arxipèlag .

En aquest sentit, va objectar que un nou model de finançament ha d'atendre les singularitats de l'arxipèlag, com compensar-ne la insularitat i el fenomen de la població flotant que suporten les illes per l'afluència turística.

De fet, va manifestar que la reforma del finançament no ha de ser una competició entre territoris i que Més no té objeccions a la fórmula del concert econòmic, atès que és el model que postula la seva formació per a Balears.