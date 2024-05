Vox demana als mallorquins resignació davant la massificació a les platges: “No podem pretendre anar-hi tranquil·lament”

Després de les manifestacions que s'han viscut aquest cap de setmana a Eivissa, Mallorca i Menorca contra la massificació turística, la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha comentat que “els mallorquins, que directament o indirectament, vivim exclusivament del turisme, no podem pretendre anar a les platges al juliol o a l'agost tranquil·lament, com fa anys”.

Cañadas ha assegurat que des del seu grup parlamentari entenen el “descontent” ciutadà pel preu de l'habitatge i la massificació, però ha demanat “no caure en la turismefòbia” ni tampoc llançar “missatges” turismefòbics“ com el de 'Tourists Go Home'. Sota el seu punt de vista, ”cal ser conscients“ que ”es corre el risc que els turistes decideixin anar-se'n a destinacions fins i tot més atractives que les illes, si és possible“ i que a l'arxipèlag els treballadors ”passin gana“.

Cañadas s'ha pronunciat així aquest dilluns, en una roda de premsa, en la qual, a preguntes dels mitjans de comunicació, s'ha referit a la manifestació d'aquest dissabte a Palma, convocada pel col·lectiu Banc del Temps de Sencelles (Mallorca), en la qual van participar milers de persones. Els manifestants exigien que es decreti l'emergència de l'habitatge i es reconegui que les Illes són una zona tensada segons la Llei d'Habitatge estatal, així com limitar la compra d'habitatge de persones que no tinguin un mínim de residència de cinc anys, entre altres mesures.

En aquest sentit, la portaveu de Vox ha recordat que dimecres passat la presidenta del Govern, Marga Prohens, va convocar la primera reunió de la Mesa per al Pacte Social per la Sostenibilitat perquè tothom pugui treballar per fer front al problema que suposa per als ciutadans l'accés a l'habitatge i la massificació turística, després de vuit anys de “desgovern” en què s'han augmentat places i, tot i això, no s'ha pal·liat la “manca d'infraestructures”, ja que “les grans”, ha recordat, “són de l'època de l'expresident Jaume Matas i no s'han acabat”.

Cañadas ha reconegut que les Illes tenen “un problema gravíssim d'habitatge”, tant és així que, segons ha apuntat, “no es pot portar el personal que cal en determinats sectors, com les forces i cossos de seguretat, els professionals sanitaris o els docents”, precisament, “per aquesta qüestió” de què “l'anterior govern autonòmic”, ha lamentat, “no es va preocupar durant els vuit anys que va estar al capdavant de l'Executiu”. És a dir, Cañadas assenyala l'antic Govern d'esquerres que presidia Francina Armengol en coalició amb Podem i Més.

Així, finalment, ha incidit a la Mesa per al Pacte Social per la Sostenibilitat, on “entre tots s'hauran de valorar les mesures que defensa cadascun davant d'aquestes problemàtiques i decidir com aplicar les solucions que s'aportin”. Per això, ha plantejat la necessitat de “fer estudis” per disposar de xifres, alhora que ha defensat apostar per un turisme “de qualitat, no de borratxera” perquè “no es pot donar la benvinguda a les illes a qualsevol”, com a evidència que, per exemple, “a l'Arenal, les agressions sexuals s'hagin incrementat més d'un 150%”.

Les declaracions de Cañadas han estat criticades pel portaveu de MÉS al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, que ha recriminat a Vox que “qui odia Mallorca i els mallorquins no mereix governar-la”. Alzamora ha preguntat al president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, si “de veritat seguirà anant del braç amb aquells que només pretenen acabar amb el nostre poble”, ja que governa amb Vox al Consell. “És còmplice de la destrucció a què ens vol abocar aquesta gent”, ha finalitzat el portaveu.