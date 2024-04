Una cinquantena d’emprenedors i autònoms assisteixen a l’speed networking de PalmaActiva.

PalmaActiva ha acollit avui un “speed networking” al qual han assistit una cinquantena d’emprenedors i autònoms. Aquesta iniciativa pretén facilitar l’intercanvi d’informació, millorar la xarxa de contactes, augmentar la visibilitat i generar negoci entre empreses. Aquesta és una activitat organitzada per PalmaActiva, per la Direcció General d'Autònoms i per AJE (Associació de Joves Empresaris).

Lupe Ferrer, regidora d’Economia i Comerç, Juan Antonio Tormo, director general d’Autònoms, i Yohann Blanc, president d’AJE, han donat la benvinguda a les persones assistents.

La trobada empresarial ha començat amb la xerrada sobre les subvencions de PalmaActiva per a inversions en el petit comerç i a continuació hi ha hagut reunions d’“speed networking”. Toni Fuster, director general de Comerç, ha explicat durant la trobada els nous ajuts de PalmaActiva, que es poden demanar des de demà i fins al 30 de juny. PalmaActiva acaba de convocar una nova línia d’ajuts per als establiments comercials i de serveis ubicats a peu de carrer a Palma. Aquestes subvencions tenen un pressupost de 200.000 euros. Se subvenciona fins al 80% del cost total de la inversió amb un màxim de 6.000€ per empresa o autònom.

Speed networking de Palmactiva

Objectius

Establir nous contactes i possibilitar que sorgeixin col·laboracions entre els participants de la jornada, així com ampliar la xarxa de relacions de les empreses i autònoms assistents a la jornada.

A qui s'adreça

La jornada s'adreça a qualsevol empresa o autònom, de qualsevol sector d'activitat, que vulgui ampliar la xarxa contactes i conèixer nous emprenedors o empresaris amb els quals poder establir col·laboracions o realitzar negocis.

En què consisteix

La jornada té una durada duna hora i mitja, diferenciada en tres blocs de trenta minuts. La primera part consisteix en una breu ponència impartida un professional de prestigi reconegut, relacionat amb el món de l'empresa i de l'emprenedoria. La segona part consisteix en trobades de “speed networking” amb les quals s'estableixen sinergies entre els participants. Es fan un màxim de cinc cites per cada participant. Finalment, es compta amb trenta minuts de “coffe break” més per establir més contactes o aprofundir en les relacions establertes.