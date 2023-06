Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears aposta per la digitalització en el sector agroalimentari

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears porta temps treballant en la introducció de la digitalització des de diferents àmbits: formació, aplicació, experiències pilot, entre altres, emmarcat en l’objectiu de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears a donar a conèixer la tecnologia i la transformació digital del sector agroalimentari. Dins d’aquestes accions, l’entitat ha organitzat un viatge formatiu per als seus socis per a veure les diferents aplicacions tecnològiques que tenen en el sector agroalimentari de les cooperatives d’Andalusia. Els 15 cooperativistes, abrigallats per la presidenta i la directora gerent de l’entitat durant dos dies, han pogut conèixer diferents cooperatives de Còrdova i Sevilla, pioneres en la digitalització del sector agroalimentari, les denominades “early adopters”.

Segons Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, “aquest viatge formatiu és fonamental per a impulsar la transformació digital en el sector agroalimentari. Ens han mostrat casos d’èxit molt rellevants que s’estan aplicant en l’agricultura i ramaderia de cooperatives d’Andalusia d’aquelles tendències destinades a servir de base d’un model productiu més sostenible”. El programa ha inclòs visites a DCOOP, S. Coop. And., COVAP coop. i a CORSEVILLA Sociedad Cooperativa Andaluza.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears està immersa des de 2020 en el projecte europeu PLOUTOS que busca aconseguir cadenes de valor més sostenibles basades en dades, aplicat al sector hortícola dels hivernacles de Agromallorca SAT. Altres projectes europeus basats en la digitalització del sector agroalimentari serien el que està aplicant la Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Sóller amb la utilització de drons per a detectar plagues. Per part seva, la cooperativa Camp Mallorquí està creant un sistema de dades per a millorar l’eficiència, reducció de costos així com un robot que els ajudarà en la identificació de plagues. A més, les nostres entitats sòcies han pogut participar en una formació teòrica i pràctica de drons així com l’aplicació en l’agricultura, tenint en compte la normativa estatal i europea.

En Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears participen en el consorci europeu del Digital Innovation Hub, que pretén ser un dels referents europeus en innovació digital aplicada a la indústria turística i agroalimentària de Balears fomentant la cultura i la transformació digital, adaptant els models de negoci a l’era digital, creant models de negoci que incrementin la competitivitat de les empreses. També estan immersos en l’aplicació quadern de camp Digital C3 desenvolupat per Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya i HISPATEC amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat, productivitat i competitivitat del sector agroalimentari del nostre territori. La setmana passada van realitzar una formació de digitalització i dilluns que ve 3 de juliol organitzen una nova jornada en línia, en el marc del projecte europeu PLOUTOS, per a continuar donant a conèixer la importància de la digitalització en el sector. Aquí pots inscriure’t a aquesta jornada.