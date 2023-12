Este es el cartel del Mallorca Live Festival 2024

Las puertas del Mallorca Live Festival volverán a abrirse los días 13, 14 y 15 de junio de 2024 en Calvià. La organización ha dado a conocer sus primeras confirmaciones, con más de 50 nombres liderados por las consagradas bandas internacionales Pet Shop Boys, Blondie y Underworld, quienes visitarán por primera vez la isla en el marco de la séptima edición del certamen.

Tras su confirmación para la edición de 2020, cancelada debido a la pandemia, Pet Shop Boys recalarán en la isla con su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live. Asimismo, entre las propuestas internacionales destacan los escoceses Belle & Sebastian, el punk norteamericano de Jeff Rosenstock, el agitado rap-punk de Sleaford Mods y las guitarras distorsionadas de Shame, además de Chancha via Circuito b2b El Búho, The K’s, Nickodemus, No Te Va Gustar, Omar Souleyman y Sprints.

Asimismo, desde la península llegarán Aitana, Arde Bogotá, Dani Fernández, Lori Meyers y Love of Lesbian, así como Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Funzo & Baby Loud, Juno, María José Llergo, Niña Polaca o Rodrigo Cuevas, entre otros.

El artista más internacional de Balears, Rels B, se unirá además como artista destacado del talento de las islas, que también estará representado por bandas y DJ como Aina Losange, Cabrón, El Cairo, Caspary, Danïo, Groovert, Guille Wheel and the Waves, María Hein, Negre, The Ripples y Ultraviolet, en línea con el compromiso del festival con la creación local.

Del mismo modo, después de cinco años, Rels B alias Skinny Flakk, referente del rap nacional, volverá actuar en casa convertido en el artista español más joven en llenar el Foro Sol de México (más de 65.000 almas). También volverá a estar presente una institución de la isla, Sa Fonda Deià, como anfitrión de uno de los escenarios.

La organización ha destacado que el cartel del festival es reflejo “de una isla llena de contrastes que recibe a gente de todo el mundo, con sonoridades muy diferentes entre ellas y llegadas desde distintos rincones del globo”. No en vano, la música de baile tendrá muchos acentos en esta edición, así como una nutrida y ecléctica escena nacional.

Cabe recordar que Mallorca Live Festival congregó a un total de 65.000 asistentes en los tres días de su anterior edición, la sexta, en la que actuaron, entre otros, Black Eyed Peas, The Chemical Brothers, The Kooks, Vetusta Morla, Quevedo, Bomba Estéreo, Bad Gyal, Moderat y Viva Suecia.