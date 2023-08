María Agresta, soprano: “La cultura tiene el poder para dar a conocer músicas como la ópera, que no son muy consumidas”

Si uno piensa en las grandes divas de la ópera contemporánea, María Agresta (1978) sería probablemente una de las primeras caras que surjan a la hora de identificar el estado de la ópera italiana a día de hoy. Nacida en Vallo della Lucania, en la provincia de Salermo, Agresta lleva quince años pisando los escenarios interpretando papeles en obras tan conocidas como Don Giovanni, El barbero de Sevilla u Otello. Y es que su voz de soprano, descrita por la crítica musical como “potente”, “sensible” e incluso “pasional”, ha recorrido grandes mecas de la ópera como el Teatro di San Carlo en Nápoles, la Ópera Metropolitana de Nueva York e incluso el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Ahora, Agresta hará su debut en Mallorca en el festival de Cap Rocat, donde interpretará Cavalleria Rusticana junto a reconocidos intérpretes de Ópera como Elina Garança, Luca Salsi o Michael Fabiano y bajo la dirección de Henrik Nánási. Además, la música estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears. El festival comienza este viernes 4 de agosto con la interpretación de Cavalleria Rusticana y termina el domingo 6 de agosto con una actuación de las cantantes líricas Pretty Yende y Nadie Sierra.

¿Es la primera vez que viene a Mallorca?

Sí, es la primera vez que vengo a la isla. Me siento muy feliz de venir aquí, primeramente porque es una tierra bellísima, muy similar a mi hogar, en Vallo della Lucania. Y, además, siempre es una cosa muy bonita llevar un estilo de música a un sitio que no es, digamos, muy conocida, consumida o generalizada. Siempre es algo positivo y excitante, y siempre lo afrontas con energía positiva, y en esta ocasión la siento mucho al ayudar a crecer al festival.

¿Cómo llegó a saber del festival de Cap Rocat?

Yo conocí del festival Cap Rocat a través de mi querido amigo Ilias Tzempetonidis, que de hecho es el director artístico del evento. Después, Pablo Mielgo, el director musical de Cap Rocat, ya me habló más en profundidad del festival y de esta nueva manera de transmitir la música. Honestamente me sentí impresionada: vi las fotos y la localización y vi claramente que se trataba de una oportunidad perfecta para dar a conocer la música de forma más original. Creo mucho en la capacidad de Ilias y no le pude decir que no a este proyecto.

No es la primera vez que interpreta Cavalleria Rusticana. Ya la cantó hace tres años en Nápoles.

Sí, Cavalleria Rusticana no es una pieza recurrente en mi repertorio, pero me sentí muy feliz de aceptar interpretar esta obra para la ocasión porque siempre la vivo como una experiencia divertida al hacerla con amigos de la profesión. En mi primera vuelta en Nápoles, en el Teatro di San Carlo, lo hice junto a Elina Garança, quien participa este año también en Can Rocat. Además me gusta mucho interpretar a mi personaje, Lola, porque aporta ese toque de “color” en una obra que al final es dramática y siempre aligera la dramaturgia, pero creando esa tensión que caracteriza la Cavalleria Rusticana.

Imagino que la obra se vivirá de forma diferente en Cap Rocat en comparación con lo que se mostró entonces en el Teatro di San Carlo.

Sí, rotundamente. Ambas son dos experiencias muy distintas, pero eso no quita que ambas sean bonitas. Es muy normal representar una época en un teatro, pero hacerlo en Cap Rocat, con su atmósfera, su escenario y su público tan distinto a lo usual también es una cosa verdaderamente bella e incluso vigorizante de hacer ópera. De hecho, cantar junto al mar siempre ha sido uno de mis grandes sueños (ríe) y me siento privilegiada de cumplirlo con Cavalleria Rusticana, una de las primeras obras de teatro que vi y que me inspiraron a entrar en este mundo, además de ser de mis favoritas.

También llama la atención que tanto el resto de cantantes como el director, Henrik Nánási, ya hayan trabajado con usted en otras obras. Parece que todo se va a quedar en familia.

Sí, hacer una obra rodeada de personas que aprecias es una forma maravillosa de trabajar. Con afecto, atención, y conociendo a las personas que están creando estos festivales es como realmente puedes crecer como profesional. El hecho de trabajar con mis compañeros de toda la vida en esta ocasión es algo que verdaderamente me ha encandilado el corazón, además de sentirme amada y, como bien ha dicho, en familia.

De hecho, Elina Garança, quien compartió escenario con usted con esta misma obra en Nápoles, vuelve a Cavalleria Rusticana con el mismo personaje. Imagino que se notará esa complicidad y familiaridad en Cap Rocat.

Por encima de ser colega de profesión de Elina soy una grandísima fan suya, porque creo que se trata de una de las grandes intérpretes del panorama mundial. Es esa clase de mujer que su feeling hace que te diviertas y te sientas a gusto a todas horas tanto dentro como fuera del escenario, y eso naturalmente se nota en la voz y en las interpretaciones. La admiro mucho, y compartir obra con ella siempre es motivo de alegría.

Usted, sin ir más lejos, también repite el personaje de Lola para esta ocasión. ¿Cuál es la conexión entre María y Lola?

Lola me divierte. Es una mujer que se comporta como Maria lo haría en la vida y para mí interpretar un personaje con el que te identificas totalmente siempre es excitante y me parece un ejercicio muy interesante.

Lola es una mujer muy bella que está enamorada de Tuddiru, pero al no corresponderle ha de buscarse a otro hombre. Sin embargo, a pesar de que lo encontró, jamás ha podido olvidarse de Tuddiru, su primer y verdadero amor. Se trata, quizás, de una historia muy actual y con la que mucha gente se sentirá identificada, y me encanta darle voz no solo a la frivolidad que en ocasiones se entrevé en el personaje, sino también a ese amor que se esconde en su interior.

También llama la atención que usted, siendo soprano, haya decidido interpretar un papel hecho para una mezzosoprano.

Yo creo que la voz de Lola no tiene que ver tanto con si es interpretada por una soprano o una mezzosoprano, sino que viene más por el “color” y el matiz que consigue el cantante que recuerda al personaje que interpreta. Creo que si se sabe captar ese “color” correctamente no se diferencia tanto si canta una soprano o una mezzosoprano. Por ejemplo, en nuestro caso, Santuzza, un personaje para soprano, está interpretado por Elia Garança, que es mezzosoprano. Es decir, para mí el rango vocal del intérprete no es lo importante, sino que éste pueda transmitir al personaje a través de los matices de su voz.

¿Cree que el festival tiene el potencial para convertirse en un punto de referencia de la ópera en España?

Yo pienso que este festival tiene mucha proyección y que tiene posibilidades de crecimiento, más que nada porque creo firmemente en el trabajo de las personas que trabajan ahí y en el poder de la cultura para educar y dar a conocer músicas como la ópera que quizás no son muy consumidas, aunque para que sea más grande se necesitaría más presupuesto. De todas maneras, auguro grandes cosas para el festival, pues al final se realiza en una tierra que vive del turismo y el turismo es cultura, y a partir de ahí se pueden crear muchas sinergias.