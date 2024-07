Descobreix la gastronomia de Marratxí en el Fang Tapa 2024

Avui s'ha presentat el Fang Tapa, l’esperada ruta de tapes en tren que se celebrarà als bars i restaurants de Sa Cabaneta, Pòrtol i Sant Marçal. Aquest esdeveniment promet ser una experiència familiar que permetrà als assistents gaudir de tapes especialment dissenyades per a l'ocasió.

Un dels grans atractius del Fang Tapa és la seva ruta en tren, que permet als assistents desplaçar-se còmodament entre els diferents locals participants. El tren és gratuït i no requereix reserva prèvia, realitzant una ruta circular amb parades cada 35-40 minuts a prop de cada restaurant.

Per complementar l'oferta gastronòmica, s'han organitzat activitats d'animació infantil i castells inflables a Sant Marçal, que estaran disponibles de 19:00 a 23:00 hores. Aquesta iniciativa converteix el Fang Tapa en una excel·lent opció per gaudir en família.

Aquesta nova edició se celebrarà dijous 4 i 11 de juliol de 19:30 a 23:30 hores. El restaurants participants són Local N2, Forn Ca na Teresa, Engrescats, Sa Terrassa del Secretari, Can Marçal, La Unión, Cafetería Son Caulelles, Cas Tord i Cafè Pòrtol.

Fang Tapa té com a objectiu promoure la gastronomia local i dinamitzar el sector de la restauració a Marratxí. Aquest esdeveniment no només ofereix una oportunitat per degustar diverses tapes, sinó també per descobrir i gaudir de la variada oferta culinària del municipi.

L'esdeveniment ha estat organitzat per l'Àrea de Comerç de l'Ajuntament de Marratxí, que ha mostrat el seu entusiasme per la celebració d'aquesta iniciativa que combina gastronomia, oci i cultura. La regidora de Comerç, Odette Torres, ha declarat que és un esdeveniment del que es senten “molt orgullosos” des de l'àrea de comerç perquè “beneficia al petit comerç i la restauració amb accions reals que generen treball i pugen la caixa dels establiments participants. No només és un esdeveniment per als majors, sinó que es converteix en un esdeveniment familiar amb activitats infantils”.