El espíritu de club de Underworld, la pureza de Michael Kiwanuka y la energía de Lori Meyers protagonizan la segunda jornada de MLF24

Durante sus dos primeras jornadas, más de 40.000 personas han pasado ya por Mallorca Live Festival, que por segundo día consecutivo ha llenado Calvià de música con Underworld y Michael Kiwanuka en lo más alto del cartel.

Historia de la electrónica, Underworld llegó a Mallorca para traer el espíritu de la rave a las miles de personas congregadas ante el Escenario 1 - Estrella Damm. El dúo británico, pionero del techno progresivo, vino equipado con juegos de luces e hipnóticos audiovisuales y adictivos temas como ‘Two Months Off’ y ‘Dark Train’, desprendiendo una inagotable energía, con los bailes y la vitalidad de Karl Hyde como grandes protagonistas. El recinto acabó temblando cuando empezó a sonar su gran himno, ‘Born Slippy’, un vibrante e inolvidable cierre que ha dejado huella en la historia del festival, después del cual Underworld se despidió diciendo “Mallorca, you’re beautiful”.

La pureza y el estilo del británico de origen ugandés Michael Kiwanuka enamoró al público presente en el Recinto Mallorca Live Festival en compañía de una gran banda y coros que crearon un ambiente mágico en el escenario principal. El músico ofreció en la isla su primera actuación del año en el que se encuentra preparando su muy esperado nuevo disco. Mientras llega su nuevo material, Kiwanuka se ganó al personal con el buen gusto que le caracteriza al manejar canciones como ‘You Ain’t the Problem’, ‘Black Man In A White World’ y ‘Home Again’, siendo uno de los puntos álgidos de la noche su gran éxito ‘Cold Little Heart’.

Previamente, la banda sonora de la película Grease había acompañado a Shame en su salida al escenario desde el que asaltaron y saltaron al público, que respondió de manera acorde a la energía post-punk que desprendieron los británicos. El punk rock alternativo de Johnny Garso fue la apertura perfecta del viernes y, como hace habitualmente, no dudó en saltar hasta el público y tocar unos temas junto a él.

Tras una visita en clave acústica para el recuerdo en el Castillo de Bellver el pasado miércoles, Lori Meyers al completo y completamente enchufados confirmaron con creces su buena relación con la isla dominando un muy concurrido Escenario 2 - INNSIDE by Melià. En su segunda visita al festival, la electricidad fluyó en un impresionante show donde la banda granadina desplegó su arsenal de canciones ya inmortales como ‘Mi realidad’, ‘Emborracharme’ y ‘Alta fidelidad’, disfrutadas en perfecta sintonía tanto por el grupo como por el público.

Justo antes, la mágica fusión de flamenco y electrónica de María José Llergo había pasado por estas tablas, donde desgranó su último trabajo, Ultrabelleza, con una voz que enamoró al honorable. Siguiendo el ecléctico perfil del festival, también pasaron por este escenario las rompedoras guitarras de The K’s y el Pepe y el Vizio, como ellos mismos se presentaron, rap y flamenco fusionados que pusieron en pie a los asistentes para ir preparando todo lo que se venía por delante. La mejor y más diversa electrónica internacional se encargó de hacer bailar a Mallorca hasta el amanecer, con el dúo belga 2manydjs y las estadounidenses Eris Drew b2b Octo Octa.

En el Escenario 3 - Endesa, Jeff Rosenstock fue todo un descubrimiento para gran parte del público, un norteamericano con gracia que cautivó a los asistentes con un pop punk directo, dejando la guitarra y cogiendo el saxo para meterse entre el público. Igual de cautivadores fueron Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y su kinkidelia invadiendo el recinto, con temas como ‘Gitana’ o ‘El salto del gitano’ así como canciones de su nuevo trabajo, Bolsa amarilla y piedra potente. Las guitarras mandaron este viernes en este escenario: a Niña Polaca le correspondió cerrar el escenario a golpe de guitarra y pop ochentero con un efecto inmediato sobre el honorable.

En el Escenario 4 - The Club Mallorca, Flexas fue anfitriona un año más y, una vez más, el escenario fue una fiesta continua con actuaciones tan memorables como Fab Morvan de Milli Vanilli, Los Manolos o el show drag de Hornella Góngora, Pupi Poisson y Vania Vainilla o el divertido Bingo Jamón a cargo de La Terre.

En su línea de seguir promoviendo y apoyando la variedad artística de las islas, este año se ha visto potenciada con la apertura del Escenario 2 con la banda menorquina El Cairo, así como las grandes actuaciones de los locales Guille Wheel & the Waves y The Ripples y la gran presencia en el Escenario 4 - The Club Mallorca con Aina Losange, Fades, Papa Topo y la representación, por parte de balladors y xeremiers.

Propuestas emergentes protagonizaron el Escenario 5 - Radio 3 con Sandré, Bum Motion Club, Meeky y la sesión de El Patillas puso el ritmo a los últimos bailes de este escenario.

Broche final con Pet Shop Boys y más

Hoy sábado llega la última cita con Mallorca Live Festival 2024, en una intensa jornada a la que pondrán música Pet Shop Boys, Aitana, Arde Bogotá, The Blaze y Belle & Sebastian entre muchos otros.