La Fundació Bit organitza la novena edició de les Tramuntana Tech Talks al ParcBit i al CentreBit Menorca

La Direcció General d'Innovació i Transformació Digital, a través de la Fundació Bit i el seu programa de suport a l’emprenedoria tecnològica, Emprenbit, presenta el programa de la nova edició de les Tramuntana Tech Talks. Aquesta iniciativa, nascuda el 2016, ofereix un cicle de xerrades gratuïtes dirigides a persones emprenedores, startups i el públic general interessat en tecnologia i innovació. Les conferències es duran a terme de manera presencial durant el mes de novembre al ParcBit i al Centre Bit Menorca.

Les Tramuntana Tech Talks tenen l'objectiu de compartir experiències d'èxit en el sector tecnològic, així com oferir eines i coneixements per a aquells que estiguin llançant el seu projecte o vulguin conèixer noves fórmules de negoci. En edicions anteriors, hi han participat professionals i socis d'empreses de renom com Amazon, Cabify, Wallapop, BlaBlaCar i Redpoints.

El cicle de xerrades tecnològiques començarà el 5 de novembre amb Irene Gómez, CEO i cofundadora de Keybotic, al CentreBit Menorca. Irene Gómez, reconeguda entre les 35 Dones en Tecnologia 2024 per Forbes, compartirà la seva experiència liderant Keybotic, una startup deep tech especialitzada en gossos robots per a inspeccions industrials. Es centrarà en com crear productes disruptius, finançar-los i portar-los al mercat en poc temps.

La resta d’encontres tindran lloc a l’Espai Emprenbit al ParcBit. El 14 de novembre seguirà el cicle Xavier Pladellorens, fundador i ex-CEO de Deporvillage, qui explicarà el viatge de Deporvillage, des de la seva fundació fins a la seva expansió com a líder en e-commerce esportiu. La seva intervenció oferirà claus sobre creixement, finançament i l'experiència de vendre una empresa.

El 21 de novembre, Laura Martínez, cofundadora de The Hotels Network, abordarà la connexió entre els equips de Vendes i Customer Success en el context SaaS, destacant com maximitzar la retenció de clients i impulsar el creixement accelerat en empreses tecnològiques.

I per tancar aquesta edició de les Tramuntana Tech Talks, el 28 de novembre, Marek Fodor, cofundador d'Atrapalo i Kantox, i inversor, reflexionarà sobre els errors i encerts que ha viscut al llarg de més de 20 anys en el sector tecnològic, oferint una visió pràctica i inspiradora per a emprenedors.

Aquestes xerrades organitzades per la Fundació Bit proporcionen coneixements valuosos sobre emprenedoria i proporcionen també una oportunitat per fer networking i establir connexions dins de l'ecosistema empresarial innovador de les Illes Balears.

Les xerrades són gratuïtes, però l'aforament és limitat. Els interessats poden inscriure's a través dels enllaços proporcionats al programa d'activitats a la web emprenbit.org.