Marratxí signa un nou contracte de recollida de residus “per millorar l’eficiència i el reciclatge”

L’Ajuntament de Marratxí ha signat avui, de manera simbòlica, el nou contracte de recollida selectiva de residus sòlids urbans amb l’empresa Foment de Construccions i Contractes Medi Ambient, que va entrar en vigor l’1 de setembre. Aquest acord, amb un pressupost de 21,7 milions d’euros per als pròxims 8 anys, representa una fita en la gestió de residus del municipi, alineant-se amb les normatives europees i orientat a augmentar la taxa de reciclatge mitjançant la implementació del sistema de recollida porta a porta.

El batle de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacat la importància d’aquest nou contracte en la millora del servei de neteja i reciclatge: “Després de molta lluita i molts problemes generats als veïns, als quals demanam disculpes, esperam que Marratxí sigui el municipi que tots mereixem, un municipi molt més net i compromès amb el reciclatge”. Llompart també ha subratllat que el contracte anterior havia vençut l’any 2019, i que el nou procés de licitació s’ha treballat intensament des del començament de la legislatura per posar al dia aquest tema tan crucial per als veïnats.

Implementació gradual del sistema porta a porta

El nou sistema de recollida porta a porta començarà a implementar-se de manera gradual a finals d’aquest any, amb una expansió planificada cada sis mesos a noves zones del municipi. L'objectiu és arribar a tot el municipi en els pròxims 3 anys. Aquest enfocament cerca complir amb els estàndards d’eficiència marcats per la Unió Europea i maximitzar la participació ciutadana en el reciclatge. Segons el batle, la signatura del contracte “és el primer pas per augmentar el reciclatge al municipi, amb la implantació de la recollida porta a porta que ens obligarà a reciclar més”. Llompart ha fet èmfasi en la responsabilitat col·lectiva envers el reciclatge: “Hem de reciclar molt més, és un deure que tenim per a les generacions futures”.

Compromís amb un reciclatge eficient

A l’acte també han assistit Francesc Xavier Grau Alafont, director de la delegació de Medi Ambient Barcelona Capital i Balears de FCC, i Sergio Alarcón Bri, cap de servei de FCC, que s’han compromès a millorar l’eficiència del servei a Marratxí. A més de la recollida en zones residencials, el nou servei també abastarà la gestió de residus en comerços i al polígon industrial de Marratxí, organitzant els residus en cinc fraccions amb un calendari específic per a cada tipus, la qual cosa es preveu que millorarà significativament l’eficiència del servei i la col·laboració de la ciutadania.