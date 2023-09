Fes-te soci d'elDiario.es i ajuda al projecte de Passes Perdudes

El col·lectiu d'anàlisi política Passes Perdudes arriba a un nou acord de col·laboració amb la delegació balear d'elDiario.es. Aquesta nova col·laboració implica que els nous socis i sòcies d'elDiario.es, si es donen d'altra a través del següent enllaç, donaran suport també al projecte de Passes Perdudes. D'aquesta manera, una part de la quota de soci estarà destinada a fer créixer el projecte i dotar-lo de més recursos. En última instància, es tracta que aquests recursos es dediquin a fer les nostres anàlisis més rigoroses, així com ampliar el projecte cap a nous formats.

Un dels objectius principals del primer acord de col·laboració fou el de fer créixer el projecte, arribar a un nou públic i proporcionar material de major qualitat als nostres lectors. Fa una mica més de tres anys que Passes Perdudes va néixer en un context difícil, de pandèmia, on vàrem tractar d'omplir parcialment un buit a les nostres illes: el de la manca d'anàlisis polítiques per part de científics socials. Esperam que aquest acord sigui només una passa més cap a la mateixa finalitat. El buit és avui encara gran, però aquest segon acord és una manera d'intentar omplir-lo, de mica en mica, entres totes i tots.

Com ja saps, Passes Perdudes és un projecte gestionat per científics socials de les Illes Balears, que cerca aprofundir en l'anàlisi política i sociològica de les Illes. Les nostres firmes són totes illenques, publicam íntegrament en català i els membres de Passes Perdudes participam amb regularitat com analistes a altres mitjans de comunicació. Tot i això, des de fa un any publicam exclusivament a elDiario.es, un diari compromès amb la informació de proximitat de les Illes, i que compta amb una redacció pròpia a Palma i amb periodistes desplegats per la resta del territori illenc.

Per això, si t'agrada la feina que feim des de Passes Perdudes i elDiario.es, pots fer-te soci en aquest enllaç, i gaudiràs de totes els avantatges de ser soci d'elDiario.es: l'accés a tot el contingut d'elDiario.es sense restriccions, la navegació sense publicitat, el butlletí del director (Ignacio Escolar), una revista monogràfica trimestral, debats i actes organitzats amb la redacció i descomptes i promocions en activitats culturals, entre d'altres.