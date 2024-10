Los hoteleros arremeten con dureza contra el PP por subir el impuesto a los turistas en Balears

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha arremetido con dureza al Govern balear tras su anuncio de incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que grava las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley. Para los hoteleros, será una “nueva penalización” a los visitantes que se alojan en la “oferta reglada” mientras la “oferta ilegal campa a sus anchas”.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens (PP), anunció este martes que aumentará este tributo durante el Debate de Política General celebrado en el Parlament. El ITS fue impulsado en 2016 por el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol con el espíritu de minimizar el impacto del turismo masivo en la naturaleza y en el medio ambiente, además de desarrollar proyectos dirigidos a compensar la huella turística sobre el territorio.

Los hoteleros, sin embargo, se han mostrado “perplejos e indignados” con las decisiones que ha adoptado el Govern en materia turística, porque, según la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, “pese a estar mucho peor que en 2017, año en que se activó un efecto llamada para el alquiler turístico en plurifamiliares, lo que vemos es que se actúa con medias tintas”.

“En lugar de focalizarse hacia la oferta ilegal, se penaliza a la oferta reglada, ignorando los casi tres millones de visitantes que se librarán de pagar el ITS. Cuando los problemas están tan identificados, como la dificultad de acceso a la vivienda y la movilidad, es cuando se espera que se actúe con valentía, con soluciones ágiles y rápidas, y la solución de utilizar el filtro del ITS no son más que paños calientes cuando lo que requerimos son medidas mucho más rápidas y de calado”, asevera Aguiló.

En respuesta a las críticas de la FEHM, Prohens ha asegurado este jueves que la medida anunciada en el Debate de Política General “no es antinada ni antinadie, sino para sumar”. La líder del Ejecutivo autonómico ha insistido en que la propuesta va dirigida a tratar de paliar la saturación que se vive en verano y que por eso se aplicaría solo en temporada alta y encaminada a mejorar en términos de sostenibilidad que es a donde va la mitad de los recaudado con el ITS.

Prohens ha hecho hincapié en todo caso que la propuesta no verá la luz en los próximos Presupuestos autonómicos sino que se trasladará a las mesas del pacto por la sostenibilidad. “Estamos abiertos a nuevas propuestas y a definir cómo aplicar esta subida del ITS”, ha añadido. En esta línea, ha definido este tributo como una medida de gestión y no de recaudación por lo que, a su juicio, no tiene sentido que sea el mismo durante todo el año.

Asimismo, ha subrayado que la medida va dirigida a los residentes, que se lo podrían desgravar, ya que a menudo se ven obligados a moverse y alojarse entre islas por cuestiones no relacionadas con el ocio o el turismo. La líder del Govern ha tendido la mano a la FEHM para negociar el aterrizaje de esta propuesta. “Estoy convencida que compartimos el objetivo”, ha concluido, señalando que coincide con la patronal en la necesidad de trasladar al turista en qué se gasta su dinero.

En concreto, el aumento del ITS se incluirá en el decreto de medidas urgentes contra la congestión turística que Prohens anunció este martes y que el Ejecutivo autonómico prevé presentar el próximo mes de febrero.

Se da la circunstancia de que el incremento del tributo contrasta con la posición de otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, más proclives a rechazar el cobro de tasas turísticas a pesar de tratarse de un tributo que se aplica en numerosas ciudades europeas como París, Roma, Ámsterdam.

En Balears, sin embargo, la experiencia ha demostrado que con la aplicación del ITS no solo no ha reducido el número de visitantes, sino que ese dinero se destina a un Fondo de Impulso del Turismo Sostenible, lo que permite impulsar proyectos que ayudan a paliar las consecuencias del turismo masivo sobre el territorio.

El tributo, que grava las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley –desde hoteles cinco estrellas plus, donde se aplica una tasa de 4 euros diarios por estancia, a pensiones, albergues y campings, gravados con 1 euro diario, además de a los cruceros–, permitió recaudar hasta 409 millones de euros entre 2016 y 2021 e impulsar diversos proyectos en materia de protección del patrimonio y recuperación de fincas en las islas.