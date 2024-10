Els hotelers carreguen amb duresa contra el PP per apujar l'impost als turistes a Balears

La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha carregat amb duresa el Govern balear després de l'anunci d'incrementar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), que grava les pernoctacions hoteleres als establiments reglats per llei. Per als hotelers, serà una “nova penalització” als visitants que s'allotgen a l'“oferta reglada” mentre l'“oferta il·legal campa a gust”.

La presidenta de l'Executiu autonòmic, Marga Prohens (PP), va anunciar aquest dimarts que augmentarà aquest tribut durant el Debat de Política General celebrat al Parlament. L'ITS va ser impulsat el 2016 per l'Executiu de la socialista Francina Armengol amb l'esperit de minimitzar l'impacte del turisme massiu a la natura i al medi ambient, a més de desenvolupar projectes dirigits a compensar l'empremta turística sobre el territori.

Els hotelers, tot i això, s'han mostrat “perplexos i indignats” amb les decisions que ha adoptat el Govern en matèria turística, perquè, segons la vicepresidenta executiva de la FEHM, María José Aguiló, “malgrat estar molt pitjor que el 2017, any en què es va activar un efecte crida per al lloguer turístic en plurifamiliars, el que veiem és que s'actua amb mitges tintes”.

“En lloc de focalitzar-se cap a l'oferta il·legal, es penalitza l'oferta reglada, ignorant els gairebé tres milions de visitants que es lliuraran de pagar l'ITS. Quan els problemes estan tan identificats, com la dificultat d'accés a l'habitatge i la mobilitat, és quan s'espera que s'actuï amb valentia, amb solucions àgils i ràpides, i la solució d'utilitzar el filtre de l'ITS no són més que draps calents quan el que requerim són mesures molt més ràpides i de calat”, assevera Aguiló.

En concret, l'augment de l'ITS s'inclourà al decret de mesures urgents contra la congestió turística que Prohens va anunciar aquest dimarts i que l'Executiu autonòmic preveu presentar el proper mes de febrer.

Es dóna la circumstància que l'increment del tribut contrasta amb la posició d'altres comunitats autònomes governades pel PP, més proclius a rebutjar el cobrament de taxes turístiques tot i tractar-se d'un tribut que s'aplica a nombroses ciutats europees com París, Roma i Amsterdam.

A Balears, però, l'experiència ha demostrat que amb l'aplicació de l'ITS no només no ha reduït el nombre de visitants, sinó que aquests diners es destinen a un Fons d'Impuls del Turisme Sostenible, cosa que permet impulsar projectes que ajuden a pal·liar les conseqüències del turisme massiu sobre el territori.

El tribut, que grava les pernoctacions hoteleres als establiments reglats per llei –des d'hotels cinc estrelles plus, on s'aplica una taxa de 4 euros diaris per estada, a pensions, albergs i càmpings, gravats amb 1 euro diari, a més dels creuers–, va permetre recaptar fins a 409 milions d'euros entre el 2016 i el 2021 i impulsar diversos projectes en matèria de protecció del patrimoni i recuperació de finques a les illes.