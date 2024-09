La oposición pide a Prohens “superar los acuerdos con la ultraderecha” y que “defienda a los vecinos de esta tierra”

El PSIB ha pedido a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que “defina” la actual situación de gobernabilidad y le ha instado a hablar de un pacto de antitransfuguismo. “Prohens tiene que elegir si hacer equilibrios con Vox y tránsfugas o si quiere hablar de verdad con el PSIB”, ha dicho el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras reunirse con Prohens, un encuentro enmarcado en la ronda de contactos que ha mantenido este lunes la líder del Ejecutivo autonómico con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para abordar el inicio del curso político.

Igualmente, los socialistas han reclamado a Prohens que “recupere consensos” que han sido “sacrificados por su socio de Govern” ahora que el pacto está roto. Se ha referido así a la derogación de la Ley de Memoria Democrática, a la “segregación lingüística” y al uso del bilingüismo en el Parlament. Estos tres puntos, ha insistido Negueruela, no están en el programa de gobierno del PP.

Así, ha considerado que la situación actual ofrece una oportunidad a la jefa del Ejecutivo para “superar los acuerdos con la ultraderecha”. “Tiene una oportunidad de hablar de verdad con el PSIB”, ha dicho, mostrándose dispuestos a hablar de todo pero de forma sistemática.

Igualmente, el portavoz ha pedido a Prohens que convoque de forma urgente del Debate de la Comunidad Autónoma, al considerar que es necesario explicar “como se mantendrá la gobernabilidad de Balears” y cuál será la hoja de ruta. “Prohens no puede jugar a hacer un mix, no estamos para dar apoyo a los temas que no apoye Vox”, ha sentenciado.

Preguntado por la conocida como enmienda 'March' al decreto de Simplificación Administrativa, Negueruela ha remarcado que la posición del PSIB en cuanto a la legalización de viviendas es “clarísima”: “Hemos hecho una enmienda de supresión porque no queremos que haya ningún margen para pactar cualquier transacción con cualquier enmienda nuestra”.

Por otra parte, Negueruela ha considerado que Prohens tiene que hablar de financiación autonómica con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de forma bilateral. “El liderazgo en la forma de financiación de las Islas se tiene que hacer en acuerdo con el resto de fuerzas y no tener miedo a defender bilateralmente las necesidades de Baleares”, ha apuntado.

En esta línea, ha reclamado a Prohens que haga una ronda con los grupos parlamentarios y con la sociedad civil para habar de financiación, considerando que es “más importante” esto que no “que vaya con Feijóo y Ayuso”. “Daríamos apoyo total al Govern en esta materia”, ha asegurado.

En caso contrario, ha advertido, el PSIB abrirá el debate al resto de partidos y a la sociedad civil para presentar “medidas de consenso”.

Més: “Mientras Prohens no rompa con Vox es difícil un bloque democrático”

Por su parte, Més per Mallorca ha considerado que mientras Prohens no rompa con Vox en la comunidad será “difícil pensar que haya un bloque democrático”.

Así lo ha expresado el portavoz del grupo ecosoberanista, Lluís Apesteguia, al considerar que Prohens “ha mantenido el pacto con Vox oficial y los tránsfugas”, en referencia a la votación del martes pasado en la que el titular del Parlament, Gabriel Le Senne, se mantuvo en su cargo.

En este sentido, ha expresado que la futura Ley de Presupuestos de la comunidad será continuista del pacto con Vox, aunque ha puntualizado que Més escuchará las propuestas de Prohens siempre que “defienda a los vecinos de esta tierra”.

En cuanto a las medidas que Més presentará en el Parlament durante el próximo curso, Apesteguia ha avanzado que serán sobre vivienda, servicios sociales, movilidad o derechos lingúisticos, entre otros temas.

“Cuando proponemos una solución en el servicio de ciudadanía el PP habla de toros, cuando nosotros hablamos de movilidad, ellos hablan de toros. Ellos hablan de cómo se torturan animales. Que no cuenten con Més per Mallorca. De toros pueden hablar con el señor Le Senne”, ha declarado.

Por otro lado, ha destacado la inmigración es un reto complejo porque llegan personas con enormes dificultades. En referencia al PP, ha expresado que “si no son capaces de hablar de eso hablarán del síntoma y no de los problemas. El problema no es la inmigración sino el capitalismo global”.